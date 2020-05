Delegazione monegasca alla 73a Assemblea mondiale della sanità (A.M.S.) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

La 73a Assemblea mondiale della sanità (A.M.S.) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) era prevista quest'anno dal 17 al 21 maggio a Ginevra. A seguito della pandemia di Covid-19 e delle relative restrizioni in materia di salute pubblica, la A.M.S si è svolta virtualmente il 18 e 19 maggio con la partecipazione di diverse centinaia di delegati, inclusi 194 stati membri.

“A seguito degli attuali eventi – si spiega nel comunicato – la riunione è stata incentrata su questioni urgenti di governance e sulla risposta alla pandemia di Covid-19. In questa occasione, gli Stati membri hanno adottato all’unanimità una risoluzione sull’argomento, co-sponsorizzata da quasi 150 di essi. Una delibera che chiede unità, solidarietà e collaborazione nel controllo e nella lotta contro Covid-19 oltre all'accesso universale ai prodotti e ai vaccini necessari per rispondere alla pandemia. Inoltre, l’assemblea ha riconosciuto la vaccinazione su larga scala contro Covid-19 come bene pubblico globale.

La delegazione monegasca era guidata da S.E. Carole Lanteri, ambasciatore, rappresentante permanente della missione permanente di Monaco presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra”.

L'Assemblea mondiale della sanità è l'organo decisionale supremo dell'OMS ed è responsabile della definizione della politica dell'Organizzazione e dell'approvazione dei suoi bilanci. L'OMS è uno dei principali partner multilaterali del Principe per la cooperazione internazionale.