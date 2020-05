Trucco, si ustiona con la bombola del gas, uomo in codice rosso a villa Scassi (foto e video)

Un uomo, di circa 40 anni, che vive in una roulotte a Trucco, si è ustionato questa mattina con una bombola del gas. Il ferito è stato intubato, e viste le gravi condizioni è stato allertato l'elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale Villa Scassi di Genova in codice rosso, per ustioni su tutto il corpo.



Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, la croce verde di Ventimiglia e il 118. Le condizioni dell'uomo sono critiche.