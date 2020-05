Vallecrosia: per recuperare dopo il lockdown i locali pubblici potranno ampliare i dehors fino al 31 dicembre

Anche il Comune di Vallecrosia va incontro ai commercianti dopo i due mesi di lockdown per via dell’emergenza Covid-19. L’amministrazione ha disposto la possibilità per i locali pubblici di ampliare i dehors sia per poter recuperare spazio che per poter rispettare le norme di distanziamento senza perdere troppa clientela.

“La nostra azione Amministrativa - ha detto il Sindaco Armando Biasi - si basa su attivare deliberazioni di Giunta o di Consiglio che siano corrispondenti alle norme vigenti ed in linea con i principi di contabilità pubblica. Sarebbe facile fare proclami solo per ottenere facili consensi, come purtroppo accade da parte dei nostri consiglieri di minoranza. Come promesso, ci siamo occupati di tutte le istanze o necessità pervenute dalle associazioni di categoria e cittadini per l’emergenza sanitaria e sociale legata al Covid 19. In accordo con i settori di competenza, che ringrazio per enorme lavoro svolto e per la collaborazione, abbiamo approvato una delibera che permette l’adeguamento delle occupazioni di suolo pubblico all’emergenza legata al virus”.

“Premesso che i Dpcm del Governo nazionale - prosegue - hanno stabilito delle agevolazioni per le riaperture delle varie attività, considerato che le ordinanze della Regione Liguria hanno confermato ed esteso tali opportunità, il Comune di Vallecrosia ha voluto dare un segno tangibile con un atto ufficiale. Abbiamo stabilito di esonerare completamente i soggetti sopra indicati dal pagamento del canone dovuto per l’ampliamento della nuova concessione fino al 31 dicembre prossimo e ci stiamo impegnando per riorganizzare la vita sociale ed economica della città di Vallecrosia”.

I gestori interessati potranno fare richiesta al Comune per poi valutare l’ampliamento in base alle possibilità di spazio attorno al locale, sempre nel rispetto del suolo pubblico e degli spazi circostanti. Tutte le occupazioni dovranno essere conformi ai dettami del ‘Regolamento per la disciplina e la riqualificazione dell’occupazione di spazi pubblici e privati con dehors’.

“Infine, da ieri stiamo lavorando con gli uffici del settore finanziario e tributi per capire come operare nelle attuali norme per agevolare alcuni settori nevralgici, in quanto lo Stato, alla data odierna, non ha garantito tutte le coperture economiche ed i mancati introiti degli Enti Comunali, ma al contrario li ha gravati di competenze e responsabilità. Senza veri e reali aiuti ai Comuni si renderà indispensabile la riconsegna delle chiavi al Prefetto”.