Oggi pomeriggio con l'Unitre di Sanremo l'incontro on line con il giornalista e scrittore Corrado Augias

L'Unitre di Sanremo organizza, per oggi pomeriggio alle 17, un incontro on line con un ospite di assoluto rilievo nel panorama culturale italiano.

Nell’ambito della rassegna internazionale ‘Grandi autori a casa tua’, in rete con il Comune di Sanremo, Cervo, Imperia, Ospedaletti e Sasso di Bordighera e molte scuole e associazioni, oggi sul sito dell'Unitre di Sanremo si potrà ascoltare e vedere gratuitamente una breve conversazione condotta dalla Presidente Unitre, la prof. ssa Francesca Rotta Gentile con un volto amatissimo dal grande pubblico televisivo, Corrado Augias.

Giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo, drammaturgo ed ex politico italiano, parlerà de ‘Il grande romanzo dei Vangeli’, Einaudi Editore, scritto con Giovanni Filoramo: un ‘racconto’ in cui si toglie la copertura teologica e in cui i personaggi dei Vangeli vengono trattati come protagonisti di un romanzo.