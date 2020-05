L’ Hash legale: cosa è, i benefici e i miti da sfatare

Cos'è e dove acquistare hash legale

Sicuramente avrete già sentito parlare della canapa light, tuttavia l' hash legale potrebbe essere una novità per alcuni di voi. Partiamo subito con il dirvi che la produzione avviene proprio nella maniera classica, rimane infatti un derivato dei fiori di canapa, fiori però privi di thc, sostituito completamente dal cbd. E' così possibile ottenere un hash senza il minimo effetto drogante, benefico però per corpo e mente, in quanto capace di rilassare e distendere i muscoli. Così come la canapa light, anche questo tipo di hash legale può essere acquistato direttamente in negozio; se tuttavia abitate in un piccolo paesino dove non è presente alcun punto vendita fisico, vi consigliamo di avvalervi della possibilità d'acquisto online. Direttamente da casa potrete visitare un negozio virtuale di hash legale e canapa, dove vedrete esposte tutte le varietà e le loro caratteristiche, vi basterà un solo click per ricevere direttamente a casa quello che più si addice ai vostri gusti.

Il pacco che ricevere non solamente sarà ben sigillato e protetto, di modo da non far danneggiare il contenuto, ma sarà anche privo di disegni o scritte che possano farne dedurre il contenuto; senza dubbio perfetto per chi ha vicini o parenti troppo invadenti.

Rischi e benefici dell'hash legale

Prima di procedere all'acquisto ci viene spontaneo chiederci quali siano i rischi del consumare hash legale , e quali invece i benefici. Possiamo affermare con sicurezza che dal punto di vista legale non vi è alcun rischio, una sostanza perfettamente in linea con le norme del nostro paese, che può essere consumata senza alcun tipo di problema. Per quanto riguarda invece la salute, come sicuramente già saprete, bisogna saper consumare con responsabilità, senza lasciarci andare all'eccesso. Questa sostanza completamente naturale può risultare molto utile anche per chi soffre di dolori alle articolazioni o ai muscoli, grazie al suo potente effetto sul copro, può sciogliere i nervi e le tensioni, e alleviare immediatamente i fastidi. Molte persone continuano a chiederci cosa succederebbe se durante un controllo di polizia venisse ritrovata una quantità di hash legale, e su questo punto dobbiamo fare molta chiarezza e attenzione. Ogni volta che usciamo all'aperto dobbiamo tenere l'hash nel suo barattolo di vendita, possibilmente con lo scontrino che possa confermare si tratti di un acquisto legale, effettuato presso un negozio autorizzato. In assenza del barattolino le forze dell'ordine avrebbero il diritto di requisire la sostanza ed effettuare indagini in laboratorio per verificare la quantità di thc della dose.





I miti da sfatare sull'hash legale

Ci sono molti falsi riguardanti l'hash legale che dobbiamo sfatare, il primo di essi riguarda proprio i danni al cervello. Molte persone ignare continuano ad affermare che il consumo di questo tipo di hash possa portare in contro alla perdita di memoria e di capacità d'apprendimento, fortunatamente non è affatto vero. Non vi è alcuna prova scientifica che possa dimostrare un collegamento diretto tra l'assunzione di hash legale e la perdita delle capacità cerebrali; è stato invece dimostrato che molti pazienti affetti da traumi o malattie possono andare in contro ad una lenta guarigione e rigenerazione delle aree generate. In Italia ci sono tantissime persone che riescono a superare dolori muscolari cronici grazie all'assunzione di questo derivato della canapa, i pazienti affermano di sentire un immediato alleviamento del dolore. Se anche voi soffrite di questa tipologia di problematiche, vi basta rivolgervi al vostro medico di famiglia e chiederli se è possibile provare una terapia a base di hash o canapa legale; essendo un professionista che conosce benissimo il vostro quadro clinico, saprà consigliarvi la soluzione più adatta per voi.