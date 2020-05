Mercato a Sanremo: gli ambulanti tentano di rimanere in piazza Eroi ma sono pronti anche all'ipotesi del lungomare Calvino

A 24 ore dalla riunione di ieri con il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, e con l’Assessore Mauro Menozzi, gli ambulanti del mercato di piazza Eroi Sanremesi stanno riflettendo sulle proposte fatte dall’Amministrazione matuziana e sono anche in attesa di risposte dalla Regione.

Le associazioni di categoria unite rimangono dell’idea di voler rimanere in piazza Eroi, ma sono anche aperti alla possibilità di allestire il mercato sul lungomare Calvino, come proposto dall’Amministrazione. Intanto Giuseppe Piccolo dell’Anva Confesercenti ha scritto al Governatore della Regione, Giovanni Toti, chiedendo di intervenire per evitare che tutte le responsabilità ricadano sui comuni ed in modo di avere una pianificazione unica dei mercati sul territorio: “Ho spiegato la situazione – ha detto – pregandolo di intervenire, visto che ogni comune interviene a modo suo”.

Tutte le categorie stanno cercando ogni spiraglio per poter allestire il mercato ambulante in piazza Eroi, anche se dalla riunione di ieri sono emerse contrarietà rispetto alle disposizioni del Dpcm. Nel caso in cui non fosse però possibile saranno pronte a spostarsi sul lungomare Calvino, pur di poter aprire. “Vogliamo ringraziare il Sindaco Biancheri – hanno evidenziato dall’Anva Confesercenti – perché abbiamo visto che ha preso a cuore la situazione. Comunque cercheremo di trovare un modo per rimanere nell’attuale location. Se saremmo obbligati dalla Legge, piuttosto che stare a casa andremo sul lungomare”.

Qualche perplessità è stata espressa dalle associazioni di categoria anche per l’allungamento del mercato di Bordighera che, da domani sarà di oltre due chilometri per consentire il distanziamento dei banchi. La preoccupazione, pur comprendendo le problematiche sanitarie, è che i clienti (soprattutto quelli anziani) non abbiano la possibilità di visitarlo tutto.