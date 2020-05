Vallebona: continua il percorso di Comune cardioprotetto, posizionato ieri il defibrillatore donato dal Lions Caponero Host

È stato posizionato ieri, in Piazza della Libertà a Vallebona, il defibrillatore donato dai Lions Club Bordighera Caponero Host al Comune.

L’amministrazione prosegue così il percorso di 'Comune cardioprotetto' iniziato nei mesi scorsi e momentaneamente sospeso a causa dell’emergenza Covid. "A breve verranno posizionati altri due defibrillatori ottenuti in comodato d’uso , che verranno collocati a Madonna della Neve e presso il Centro Sportivo Asd Fabio Taggiasco" ha detto il dott. Ferlito, Consigliere e Direttore del 118.

“Nell’ambito del Comune di Vallebona ci sono parecchie persone - prosegue - sanitari e non che sono già abilitati all’utilizzo del defibrillatore. È intenzione dell’Amministrazione proseguire i corsi formativi alla cittadinanza non appena sarà possibile farlo, due incontri sono già stati tenuti nei mesi di settembre ed ottobre, con grande interesse e partecipazione da parte dei cittadini. A breve verrà comunque pubblicato sul sito del Comune www.vallebona.info e sui profili social del Comune di Vallebona un supporto video con informazioni ed istruzioni dettagliate".

Presenti al posizionamento del prezioso macchinario (in conformità con le norme di distanziamento sociale) per i Lions il Presidente Ernesto Fresca Fantoni, Gianfranco Ravotti (cerimoniere), il dott. Rodolfo Brizio (Medico e Primario di Asl 1 Imperiese), Fernando Franceschelli. Per il Comune di Vallebona il Sindaco Roberta Guglielmi, il dott. Ferlito e l’Amministrazione. Il primo cittadino ha ringraziato i Lions Club Bordighera Caponero Host a nome di tutta la Comunità.