Sanremo: i negozianti di via Cavour organizzano un ‘salotto’ in strada per i clienti in attesa (Foto)

Ancora una volta via Cavour, nel cuore di Sanremo, si dimostra un esempio di accoglienza e collaborazione. In questi giorni i negozianti della via si sono organizzati per allestire un salotto in strada che possa dare un momento di relax ai clienti in attesa di entrare nei negozi.

Le norme anti contagio, infatti, prevedono ingressi contingentati, situazione che potrebbe generare code o lunghe attese all’esterno. Ma ora, grazie alle poltroncine (che saranno rigorosamente igienizzate dopo ogni utilizzo) e alla collaborazione dei bar pronti a servire un aperitivo anche a distanza, aspettare sarà meno pesante.