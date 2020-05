Imperia: la Caritas di Oneglia ringrazia 'On Centro' ed il comitato San Giovanni per la raccolta di alimentari

Nelle scorse settimane il progetto On Centro in collaborazione con il Comitato San Giovanni ha visto la raccolta e quindi la consegna di generi alimentari alla Caritas di Imperia. Il presidente della Caritas-Associazione Madre Teresa di Calcutta di Oneglia, Giuseppe Bottino, esprime il suo ringraziamento per il gesto di solidarietà:

“Desidero ringraziare il Comitato San Giovanni e i commercianti di Oneglia per quanto ci è stato donato, facendoci sentire parte di una comunità attenta alle fasce più deboli del territorio. Una parte della donazione è stata utilizzata nella nostra mensa quotidiana a cui si rivolge chi non ha la possibilità di consumare un pasto caldo; una seconda parte invece è stata consegnata nei pacchi spesa alle famiglie che si trovano in difficoltà. Auguro ai commercianti di riprendere le loro attività a pieno regime e li ringrazio perché anche in un momento di difficoltà personale hanno saputo pensare agli altri”.