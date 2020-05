Coronavirus: lunedì incontro in Webex organizzato da Confartigianato per illustrare le misure per la riapertura

La Confartigianato della provincia di Imperia ha organizzato per lunedì pomeriggio, con inizio alle ore 15, una riunione Webex rivolta alle imprese di bar e ristoranti. L’iniziativa è gratuita ed aperta a tutti. Durante l’incontro saranno illustrate le linee guida ed analizzate le misure organizzative, di prevenzione e di protezione, necessarie per la riapertura delle attività. Sarà anche l’occasione per porre domande su eventuali dubbi o necessità.

Per iscriversi alla riunione e ricevere le credenziali di accesso, è necessario scrivere una mail a: rizzi@confartigianatoimperia.it indicando i propri dati e l’indirizzo dove si richiede sia inviata la password.