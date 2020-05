Ventimiglia: Forza Italia esprime grande preoccupazione per la situazione economica della città di confine

Forza Italia Ventimiglia esprime grande preoccupazione per la situazione economica cittadina, in particolare per la condizione dei commercianti e di tutti gli imprenditori nei settori di bar e ristorazione e del settore turistico ricettivo con i relativi indotti.

“Appare ovvio – scrivono Filippo Bistolfi, Gabriele Amarella e Marco Agosta - come le linee guida dell'Inail appena uscite siano contro ogni ragionevole buon senso e se recepite così dalle Istituzioni locali avranno l'unico effetto di obbligare alla chiusura il 70% dei bar e ristoranti. Abbiamo rassicurazioni dai nostri rappresentanti in Regione che in Liguria si farà di tutto per dare norme diverse, più eque e realisticamente applicabili rispetto a quelle indicate dall' Inail. In questo contesto Forza Italia propone con forza l'unica vera ricetta possibile: meno tasse di ogni genere a carico delle imprese e di chi crea lavoro”.

“A tal proposito – proseguono - siamo sicuri che l'Amministrazione Comunale assumerà presto disposizioni in tal senso, in particolare il totale annullamento della TARI e della TOSAP per i 3 mesi in cui le attività sono rimaste chiuse, e la possibilità di spostare in autunno la riscossione relativa ai prossimi mesi. Riguardo alle indiscrezioni riguardanti un possibile spostamento del mercato del venerdì in aree ferroviarie lontane dal centro, la nostra posizione è di totale contrarietà. Il mercato del venerdì da sempre costituisce una fonte di reddito importantissima per le numerose attività commerciali del centro e quindi tale dovrà poter rimanere, sicuri che gli ambulanti insieme alle loro associazioni di categoria sapranno adottare misure straordinarie per la tutela della loro salute e di quella dei loro clienti”.

“Esprimiamo inoltre la nostra totale solidarietà – terminano gli esponenti di Forza Italia - a quanti in questi giorni difficili stanno decidendo se tirare su nuovamente la serranda o chiudere definitivamente. Consci del fatto che questo provocherebbe una desertificazione economica della città con conseguenti importanti svalutazioni immobiliari e disoccupazione. Stiamo lavorando a tutti i livelli, in Parlamento tramite i nostri deputati Liguri, in Regione e a livello locale affinché questo non accada”.