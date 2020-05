Affettatrici d'epoca: come recuperare i modelli Berkel con il restauro

Ci sono oggetti che non perdono mai il loro valore, la loro utilità e soprattutto il loro fascino. Tra questi troviamo sicuramente le affettatrici Berkel, sinonimo di grandissima affidabilità, grazie ad un marchio che ha fatto la storia di questi strumenti. L'utilità delle affettatrici Berkel è vastissima: sono infatti in grado di offrire una resa eccezionale, che si contrappone allo spreco e alla volatilità di tante attrezzature odierne che hanno una durata molto limitata nel tempo. Un affettatrice Berkel invece, al contrario, continua ad acquisire valore con il passare degli anni e non perde la sua funzioanalità

Per questo motivo queste affettatrici d'epoca oggi vengono recuperate e restaurate da abili artigiani che ne conoscono perfettamente ogni componente. È opportuno quindi individuare mani esperte che sappiano svolgere questo lavoro al meglio. A tal proposito si consiglia di affidarsi ai professionisti di Artigiani del Restauro che è divenuto un vero e proprio punto di riferimento del settore. Sono infatti sempre di più coloro che decidono di recuperare e restaurare un' affettatrice Berkel su artigianidelrestauro.com . Si tratta di oggetti che meritano assolutamente di essere recuperati, avendo fatto la storia e rappresentando l'unione perfetta tra la qualità e il fascino del vintage.

Berkel, un marchio di gran valore

I motivi per cui possedere un'affettatrice Berkel sono quindi svariati e accompagnano la storia del celebre marchio olandese. Un'affettatrice Berkel infatti influisce positivamente su svariati aspetti e il suo possesso va ben oltre la funzione primaria per cui questo strumento è stato concepito. Alcuni dei suoi grandi pregi sono:

Capacità di risaltare all'interno di una cucina , anche come complemento d'arredo che si integra alla perfezione con qualsiasi stile.





Il suo utilizzo risulta sempre facile , funzionale ma al tempo stesso affascinante .





Se inserita nell'arredamento di un immobile, di un bar o di un negozio, conferisce classe e professionalità all'ambiente .





Oggi il vintage offre importanti vantaggi in termini di arredamento perché permette a chi lo vede di riportare alla mente la positività e la serenità trasmesse dal nostro passato.





La possibilità di disporre di un prodotto realmente di qualità che rappresenti un valore aggiunto nella preparazione dei salumi .

Oggi le affettattrici storiche Berkel sono molto ricercate e universalmente apprezzate. La loro garanzia di successo è letteralmente certa. Ad un utilizzo semplice e suggestivo, l'affettatrice Berkel unisce il valore aggiunto dalla storia di uno strumento eccezionale, destinato a restare nelle epoche e nelle case di tantissime famiglie anche nel nostro Paese.

L'importanza del restauro

Il recupero di una di queste eccezionali affettatrici passa per l'arte del restauro. Questa fase è sicuramente indispensabile, nel caso di prodotti accantonati per anni e poi ritrovati. Si tratta infatti di una pratica che permette di ripristinare la bellezza originaria del prodotto, la sua qualità altissima ottenuta grazie all'utilizzo di componenti originali e la sua facilità d'utilizzo. Per non comprometterne il valore e il corretto funzionamento è assolutamente importante affidare questo compito a mani molto esperte che offrono le adeguate garanzie.

Il restauro serve infatti a riportare alla luce il valore di una affettatrice Berkel ed è in grado di trasformare un oggetto vecchio e forse un po' usurato, in una vera e propria opera d'arte. In questa fase gli artigiani non tralasciano nessun dettaglio utilizzando prodotti adeguati, per permettere poi all'affettatrice di avere un sano contatto con il cibo. Un restauro completo prevede lo smontaggio dell'affettatrice, che viene poi sabbiata, stuccata e verniciata. Infine la decorazione e la lucidatura precederanno il nuovo montaggio. L'insieme di questi passaggi, messo a punto da veri e propri artisti del restauro, permetterà di disporre di un oggetto messo a nuovo, che conserverà così intatto il suo grande valore storico e la sua autenticità.