Da lunedì riaprono i mercati ambulanti di Vallecrosia, Ospedaletti e Diano Marina ma si spera anche nel 'sabato' di Sanremo

Saranno sicuramente tre i mercati ambulanti che riapriranno la prossima settimana. Si tratta di Vallecrosia (lunedì), Ospedaletti (mercoledì) e Diano Marina (martedì). Sugli altri le associazioni di categoria stanno lavorando insieme alle singole Amministrazioni, sempre in base ai Decreti governativi ed alle Ordinanze regionali.

La conferma arriva da Anva Confesercenti, sono state accettate le linee guida proposte dall'avvocato nazionale dell’associazione. In pratica le linee guida proposte da Anva Confesercenti prevedono una distanza con i clienti di un metro e mezzo e, se non c’è abbastanza distanziamento tra i banchi, la sistemazione di paratie di nylon per la divisione.

“Avremo disinfettanti e gel igienizzanti – ha detto Pino Piccolo – esponente di Anva Confesercenti provinciale – e provvederemo anche a chiudere i passaggi tra banco e banco. Nei mercati il metro di distanza è ampiamente rispettato e, pur chiedendo controlli agli agenti delle varie Municipali, provvederemo noi stessi a chiedere ai clienti di evitare assembramenti”.

Per quanto riguarda gli altri mercati, al momento gli ambulanti hanno parlato con il Sindaco e l’Assessore competente a Sanremo. Entrambi si sono dichiarati d’accordo sulla riapertura ma la decisione verrà presa dopo l’emanazione dell’ordinanza da parte della Regione.