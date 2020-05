Ventimiglia: riaprono al pubblico gli uffici di Aiga, accesso solo su prenotazione ed appuntamento

L’Aiga, società che gestisce il servizio idrico integrato a Ventimiglia, riapre al pubblico gli uffici, secondo le indicazioni della ‘Fase 2’. Nella prima fase di emergenza, invece, l’attività gestionale è proseguita regolarmente con una totale riorganizzazione interna del sistema gestionale aziendale.

Gli uffici amministrativi hanno operato in modalità ‘smart working’, per poter proseguire con regolarità l’attività di consulenza ed informazione all’utenza, esclusivamente via telefono e mail. La squadra dei tecnici ha proseguito, con maggiori attenzioni ed una rafforzata ed adeguata sicurezza, le attività in strada per gli interventi urgenti e le opere già programmate.

Il pagamento delle bollette è stato sospeso fino a lunedì scorso, senza alcuna mora per gli utenti. “I nostri uffici – evidenzia il presidente di Aiga Sergio Scibilia - sono stati sanificati e attrezzati secondo le indicazioni ministeriali per consentire ai nostri operatori di operare in sicurezza ed offrire il servizio agli utenti in massima sicurezza. Anche noi abbiamo cercato di reagire a questo momento tragico per la nostra comunità, in ‘modalità normale’ con il doveroso principio che il nostro ruolo sia quello di fornire un servizio pubblico necessario ed utile, in particolare visto che parliamo del ‘patrimonio acqua’, un bene ancora più utile in questa fase storica”.

“Abbiamo anche pensato – prosegue Scibilia - a creare delle piccole agevolazioni economiche per andare incontro a chi si è trovato improvvisamente in difficoltà, aumentando le rateizzazioni delle bollette, creando uno stop degli stacchi per le morosità in corso. Cogliamo l’occasione per ringraziare - conclude Scibilia - a nome della direzione dell’azienda, tutti i nostri collaboratori e le imprese con noi convenzionate, che non hanno mai smesso un solo giorno, di essere operativi e disponibili a rendere il loro servizio in modo efficiente e responsabile”.

Le ultime disposizioni sanitarie hanno indotto la società a modificare il sistema di accesso degli utenti agli uffici. L’obiettivo è agevolare i cittadini con nuove forme di comunicazione e con maggiore collaborazione, evitando il più possibile spostamenti dal proprio domicilio e creare inutili code davanti agli sportelli.

Da lunedì prossimo si potrà accedere agli uffici solo su prenotazione ed esclusivamente su appuntamento, con due modalità: prenotazione telefonica (dal lunedì al venerdì) dalle 9 alle 12.30 al numero 0184 239267 o via mail all’indirizzo servizioutenti@aigaspa.it.

E’ consigliato utilizzare questi strumenti, in particolare la corrispondenza con la posta elettronica, anche per chiedere ulteriori informazioni, trasmettere eventuali letture dei contatori. E’ possibile adottare diversi sistemi di pagamento come la domiciliazione bancaria (SDD) ritirando presso gli uffici il relativo modulo da consegnare successivamente al proprio istituto di credito. Oppure effettuare i pagamenti presso la rete dei tabacchini con punto Sisal su tutto il territorio nazionale, ed infine con bollettino MAV presso gli sportelli delle Poste Italiane ed alle casse dei propri istituti di credito bancari.