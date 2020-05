Anche a Dolceacqua mascherina obbligatoria all'aperto: ecco tutte le disposizioni dell'Amministrazione comunale

Si sta uniformando in buona parte dei comuni della nostra provincia l’obbligo dell’utilizzo della mascherina anche all’aperto. La conferma ci arriva da Dolceacqua, dove il Sindaco ha emesso l’ordinanza integrativa al Dpcm governativo ed all’ordinanza regionale, da oggi alla mezzanotte di domenica 17 maggio.

I dispositivi di protezione dovranno essere indossati in modo corretto, con la copertura del naso e della bocca ad integrazione della distanza interpersonale di un metro. L’obbligo di indossare la mascherina facciale è escluso anche nell’ipotesi di svolgimento dell’attività sportiva, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri.

Il Sindaco ha anche stabilito che: tutto il personale in contatto con il pubblico, che lavora all'interno delle attività economiche o di servizi consentiti dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, dovrà essere sempre dotato di mascherina, anche se creati artigianalmente, compreso sciarpe, foulard o altro. Il personale a contatto con il pubblico dovrà utilizzare anche guanti ‘usa e getta’ durante le fasi di vendita, manipolazione, trasformazione e in ogni altra fase lavorativa, garantendo che con gli stessi guanti non si tocchino soldi o altri oggetti.

Tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, anche del settore non alimentare, già autorizzati a svolgere la propria attività hanno l’obbligo di fornire i propri clienti guanti usa e getta e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani.

L’accesso, da parte di chiunque (operatori, clienti, fornitori, fruitori di servizi, congiunti, amici, ecc.), negli orari di apertura, di edifici pubblici, esercizi commerciali e artigianali, uffici postali, uffici bancari e ogni altro luogo chiuso in cui è prevista una presenza di persone (accesso al pubblico), è consentito solo indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine o mascherine di comunità) in modo corretto (copertura del naso e della bocca). Lo stesso obbligo è imposto anche durante gli spostamenti per qualsiasi motivo nel centro del paese e lungo la pista ciclabile, in quanto luoghi maggiormente frequentati e conseguentemente ove non è possibile assicurare il distanziamento sociale tra le persone. Mascherina indossata anche negli spazi pubblici utilizzati per l’accesso, anche durante l’attesa.

Il Sindaco ha anche confermato il divieto di accedere di una serie di luoghi, che pertanto rimarranno chiusi per garantire il mantenimento della distanza interpersonali e gli assembramenti: le aree gioco ed aree verdi attrezzate, i parchi gioco, le panchine o parapetti posti lungo le strade comunali e vicinali, nonché nelle piazze cittadine, salvo che non vengano garantite le distanze interpersonali di almeno un metro e sia sempre indossata la maschera, evitando comunque assembramenti.

E’ consentito l’accesso ai cimiteri comunali unicamente in modo individuale o insieme ai soli residenti nella stessa abitazione, con l’obbligo di indossare in modo corretto la mascherina e di indossare guanti monouso o, in alternativa, l’utilizzo di prodotti igienizzanti per le mani, per toccare o maneggiare maniglie, scale ed altri oggetti (rubinetti, innaffiatoi, ecc.) all’interno. E’ anche previsto il divieto di sostare lungo il percorso per raggiungere le tombe di destinazione. È garantita comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione.

Il Comune di Dolceacqua ha anche disposto una serie di regole per il conferimento, raccolta, trasporto e destinazione finale dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui vivano persone sottoposte alle misure di quarantena. La gestione dei rifiuti è affidata alla società Baseco di Villanova d’Albenga. I rifiuti consistenti nei DPI usati dal personale che opera nell’ambito dei servizi cimiteriali laddove siano pervenuti feretri di persone defunte in conseguenza del Covid-19 dovranno essere sottoposti alle stesse procedure.