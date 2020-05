Coronavirus, "Insieme si può", il gruppo solidale che porta gli alimenti a casa dei bisognosi diventa un'associazione

"Insieme si può" diventa un’associazione. Il gruppo solidale nato lo scorso 17 marzo (QUI) per dare una mano a fronteggiare l’emergenza economica dovuta dal dramma coronavirus, https://www.imperianews.it/2020/04/17/leggi-notizia/argomenti/solidarieta-3/articolo/coronavirus-insieme-si-puo-il-gruppo-che-porta-gli-alimenti-a-casa-dei-bisognosi-foto.htmlche opera nell’imperiese e nel savonese, si è costituito con un organigramma che vede alla presidenza uno dei fondatori: Adriano Crozza.



“Il 17 marzo – si legge in una nota della neonata associazione - è nato il Gruppo Facebook #insiemesipuò. Il 16 aprile siamo diventati un'Associazione Onlus con la denominazione #INSIEMESIPUOING. Ci siamo concentrati sulla Raccolta e Distribuzione per le famiglie in difficoltà per l'Emergenza COVID-19. In poco tempo le famiglie ci hanno dato fiducia e abbiamo raggiunto una quota di 50 nuclei famigliari. La Raccolta e la Distribuzione continueranno sempre. Adesso vogliamo concentrarci sulla Fase 2, la riapertura e lo vogliamo fare con impegni e proposte socio- culturali, creando eventi, dibattiti, manifestazioni. Siamo alla ricerca di una sede, un posto per creare un circolo, che possa sia accogliere e sostenere i giovani sia produrre cultura. Vogliamo dedicarci ad indagini sociali, vogliamo ascoltare e far sentire la voce di chi la società definisce come debole ed in difficoltà.

Vogliamo essere un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono un luogo dove sentirsi accettati e sentirsi a casa. Dove la loro voce si senta forte e chiara, dove non si devono nascondere o vergognare delle loro difficoltà, qualsiasi esse siano. Vogliamo che il nostro territorio si apra al futuro ed ai cambiamenti, vogliamo aprire una strada ai giovani per accompagnarli e non lasciarli in balia di loro stessi e della società. Siamo dalla parte dell'essere umano, siamo gente di strada, non abbiamo paura di sporcarci le mani e di metterci la faccia. Veniamo da storie difficili, abbiamo un Passato importante e vogliamo lasciare alle nostre spalle un mondo migliore. I nostri capisaldi si riassumono in tre punti: raccolta e distribuzione, organizzazione di eventi e manifestazioni, indagini sociali.

Cerchiamo volontari, che abbiano la voglia di partecipare attivamente all'operatività dei nostri servizi. Cerchiamo associati che sostengano la nostra causa, che partecipino attivamente alla vita associativa e che prendano parte alle iniziative dei nostri circoli. Cerchiamo donatori e benefattori che sostengano la nostra causa, per darci la possibilità di realizzare i nostri progetti perché #insiemesipuò".

Il vice presidente dell'associazione è Emanuele Cagnino, segretario e tesoriere è Manuel Avanti, responsabili operativi sono Pasquale De Filippis e Jonus Cano.