Castellaro: provvedimenti per la 'fase 2', attenzione alla salute ma previste agevolazioni per le tasse

La Giunta Comunale di Castellaro, dopo un confronto con tutti gli amministratori, ha dato ieri gli indirizzi per una serie di provvedimenti da adottare al fine di andare incontro ai propri cittadini e in particolare alle attività commerciali.

“L’emergenza sanitaria ha sicuramente la priorità - dice il Sindaco Giuseppe Galatà – e, anche se è ormai prossimo il giorno di partenza della ‘fase 2’ su tutto il territorio Nazionale, ognuno di noi non deve assolutamente dimenticare alcune abitudini e responsabilità nello svolgimento delle proprie azioni in quanto l’emergenza è ancora in corso. Esiste poi un’emergenza economica ed allora è giusto e doveroso come amministratori adottare per propria competenza misure di aiuto per la comunità”.

Non sono ancora definite nel dettaglio ma delineate le misure che prevedono una riduzione della TARI per gli esercizi commerciali che hanno subito un’interruzione d’attività a seguito dei provvedimenti adottati dal governo per contrastare il coronavirus. In una forma simile ci sarà un intervento sulla TOSAP e sempre sul l’occupazione del suolo pubblico si sta valutando, laddove possibile, l’ampliamento degli spazi esterni, in modo gratuito, al fine di agevolare le attività nella riapertura.

A breve, al più tardi la settimana prossima, sul sito istituzionale del Comune verranno rese note la modalità che si baseranno su una richiesta che ogni esercente dovrà presentare agli uffici comunali. Per le scadenze della TARI, previste quest’anno in 3 rate senza distinzione tra utenze commerciali e domestiche, saranno tutte rimandate all’autunno con probabilità di una rata a gennaio 2021. Misure di sospensione dei canoni sono state adottate nei confronti delle associazioni sportive che utilizzano le strutture e gli spazi comunali.

Infine, per quanto riguarda il ‘Sostegno alimentare’, sempre sul sito del Comune è presente il modello di autocertificazione per la richiesta o in alternativa coloro che desiderano informazioni possono contattare gli uffici comunali al numero 0184479050, nonché naturalmente Sindaco e amministratori.