Problema di mobilità dei frontalieri: il pensiero dello 'sportello frontalieri' della Cgil ventimigliese

Sono molti i problemi dei lavoratori frontalieri, gli italiani che dal confine di Ventimiglia sono impiegati in Francia, soprattutto per limitata mobilità.

Lo sportello frontalieri della Cgil della nostra provincia interviene sottolineando il grave momento di precarietà ma soprattutto, di pericolosità sanitaria: “E’ alquanto velleitario pensare che i trasporti pubblici e tutto il sistema della mobilità delle persone, non possano subire delle ripercussioni negative. Ormai in tutti i Paesi europei, dove il virus ha colpito più o meno duramente, il trasporto pubblico (treni, pullman e taxi) si sono ridotti del 50%”.

I controlli sulle strade ed autostrade di grande comunicazione e ai valichi di frontiera, sono aumentati in modo esponenziale. Da una stima, i 70.000 frontalieri che ogni giorno valicano la frontiera svizzera, i tempi di attesa per i controlli (per le auto e treni), variano tra una e due ore. “In Europa – prosegue la Cgil - il trattato Schengen è stato parzialmente limitato, per poter fare più controlli e per poter arginare il contagio, ma con la consapevolezza di mantenere quel minimo di mobilità indispensabile ed estremamente necessaria, agli spostamenti delle persone delle merci”.

“Naturalmente – termina la Cgil - questi controlli provocano rallentamenti con dei tempi di percorrenza molto più dilatati, che in un momento così particolare, noi tutti dovremmo mettere in conto. Pertanto, crediamo che alcune prese di posizioni, di insofferenza su questa materia al momento sia fuori luogo e poco appropriate”.