Con The Club, la tua palestra diventa virtuale: lezioni e corsi live direttamente a casa

Da quando è scattata l'emergenza Coronavirus, che obbliga tutti a stare a casa confinati, la mancanza della palestra e degli allenamenti si fa sentire più che mai? Non vi preoccupate, il centro fitness The Club di Sanremo ha escogitato un sistema per farvi continuare o iniziare a praticare uno stile di vita sano che includa lezioni e corsi live quotidianamente. Certo che insieme agli istruttori è meglio che da soli con i tutorial musicali, con il vantaggio di essere seguiti e aiutati in diretta live. Grazie alla piattaforma Zoom potrete far lezione dal vivo da remoto. Gli istruttori potranno tenere una lezione a distanza a cui possono accedere tutti gli iscritti in sessioni da 15 o più partecipanti, contemporaneamente, da qualsiasi dispositivo, purché sia connesso a Internet.

I coach di The Club sono sempre più preparati e cercano di strutturare gli allenamenti in maniera sempre più attiva e coinvolgente.

“E' bello – ci hanno spiegato Barbara Carbonetto e Giorgio Gandelli, coach della struttura - in un momento così difficile, unire le forze e trasmettere online le nostre lezioni, tenendo incollati al cellulare, al PC o al tablet tutti gli allievi del nostro centro fitness, facendoli allenare da casa".

Per tutti coloro che desiderino iscriversi ai corsi online a pagamento entro sabato 25 e domenica 26 aprile il costo sarà di soli 25 euro e potranno partecipare alle lezioni live sino al 31 maggio. Da lunedì 27 aprile il prezzo del corso sarà invece di 30 euro. Il progetto delle lezioni a distanza nasce dall'esigenza di poter far continuare l'attività sportiva da casa fin tanto che la palestra dovrà restare chiusa come da disposizioni del Governo. Una volta finita l'emergenza sanitaria questa esperienza sportiva virtuale viaggerà in parallelo con le attività della palestra e potrà continuare per tutti quegli allievi che o per esigenze di lavoro, o per motivi personali e così via, non possano frequentare il centro fitness per lunghi periodi.

Per accedere ai corsi è semplice, basta registrarsi sul canale Zoom e inserire il codice che vi verrà fornito dallo staff di The Club. Per ulteriori informazioni potete visitare la nuova pagina Facebook o chiamare al 348 3593774.