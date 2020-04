L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 17 al 24 aprile 2020

ARIETE: Non sbuffate e non ansimate tanto non serve a niente visto che ancora a casina dovete restare malgrado qualcosina, pian pianino, col rallentatore, e soltanto per qualcheduno, inizi a cambiare… Se non sapete più che cosa fare inventatevi un hobby e se in famiglia tira aria di maretta contenete le stizze cercando di andare d’accordo con chi vi attornia e che è forse più insofferente di voi… Non commettete altresì imprudenze e posticipate eventuali appuntamenti. Compleanno singolare.

TORO: Accettare gli eventi è l’unica soluzione per non cascare in depressione ma da tenaci torelli vi organizzerete alla bell’e meglio magari aiutando chi ne ha bisogno, assaporando la genuinità e l’intimità del focolare, lavoricchiando, pisolando e coccolando chi vi sta accanto. Se avete dei bimbetti ammansiteli con dei giochetti se invece siete single approfittate della lunga sosta forzata per sistemare delle cosette in giardino, in cantina o nell’orticello.

GEMELLI: Siamo in tanti a remare sulla medesima barca ragion per cui portate pazienza e non andate in tilt per qualsiasi scemenza… Delle minute gioie le ricaverete egualmente e poiché il male non vien mai solo per nuocere da codesto momentaccio ne trarrete dei minuti vantaggi pur accorgendovene soltanto più avanti: trattasi forse di una maggior consapevolezza e di una maturità interiore atta a migliorarvi ed amarvi maggiormente quando si rientrerà nella normalità.

CANCRO: Abbisognate di respirare aria tersa, muovervi, camminare, evadere dalle solite quattro mura ma non potendolo attualmente concretizzare accontentatevi di un furtivo giretto intorno al caseggiato, in cortile o se abitate in campagna, in mezzo alla natura. Una chiamata inaspettata vi stupirà, un contrasto domestico si affievolirà e una personcina, dolce e carina vi spalleggerà. Una noia invece potrebbe provenire da un affare sfumato o un pagamento ritardato.

LEONE: In fondo al tunnel vi è sempre la luce: rimembratelo quantunque le giornate apparissero eterne e noiose, basta unicamente aspettare accontentandovi di sentire telefonicamente chi da voi è lontano… Sono parecchie le cose che vi mancano sia sotto il profilo affettivo che pecuniario, compreso il non potervi muovere e passeggiare all’aperto, pigliare l’aperitivo o il caffè con gli amici di sempre però state sereni perché ripiglierete i vostri ritmi ma non nella settimana corrente.

VERGINE: Siete palesemente preoccupati sia per il lato materiale che per una serie di penalizzanti contesti preposti a mandarvi nel pallone al punto di non aver più voglia di niente ma suvvia accantonate i crucci in quanto già il fatto di stare bene fisicamente è una gran fortuna! Il resto poi verrà da sé e sicuramente recupererete sia i soldi che il lavoro e il tempo perduto. Una telefonata o una missiva farà altresì tirare respiri di sollievo. Curate l’alimentazione e non spiluccate esageratamente.

BILANCIA: Anche voi, come una marea di altra gente, siete piuttosto angustiati e stufi di questa costrittiva condizione specie se non vi permette di riabbracciare persone care ed amate o riprendere l’attività in maniera normale. Ma deprimersi non serve proprio a niente cercate dunque, visto che non lo potete fare con il corpo, di spaziare con la mente… Studenti e liberi professionisti potranno invece attuare, sempre ovviamente tramite computer, le consuete mansioni.

SCORPIONE: Il proseguo dello stato di emergenza richiede spirito di sopportazione e tanta condiscendenza… Eppure, per strano vi possa sembrare, per certi versi, sarete abbastanza incasinati e la settimana volerà in fretta indipendentemente da uno spizzico di indignazione nei confronti di chiunque non rispetti le regole comportandosi da perfetto cafone. Oltretutto rivaluterete un’amicizia forse accantonata o mai veramente e seriamente considerata.

SAGITTARIO: Armatevi di lungimiranza e, imitando Giobbe, portate pazienza a costo di farvi venir la barba… I giorni si susseguiranno perennemente uguali a parte dei minuti scossoni alimentati da incavolature o preoccupazioni. Questo infelice momento comunque testerà la validità di taluni rapporti facendovi capire ciò che effettivamente conta nella vita! Chi attua in un settore pubblico usi le dovute precauzioni della serie mascherina, guanti e disinfettando spesso le mani.

CAPRICORNO: La speranza è l’ultima a morire dunque mantenete attiva la mente e anziché sbottare guardate avanti dove, passato il tormento attuale, ci sarà ancora parecchio da vedere… Per cause di forza maggiore sarete costretti a variare un programma oppure vi toccherà sostenere un anzianotto o un congiunto giù di morale o in difficoltà. Un paio di notiziole vi sconcerteranno mentre verso fine settimana vi coglierà, alla sprovvista, uno spizzico di affanno. Scambio di opinioni con una donna.

ACQUARIO: Tra sospiri, timori, batticuori, ricordi e rimpianti tirerete avanti confidando in un futuro migliore… Non potete agire come vorreste ma non importa: l’essenziale sarà non andare giù di carreggiata e coltivare virtualmente un’amicizia avente molto da offrire. Ora siete in una posizione di stallo ma poi, di punto in bianco, vi riprenderete alla grande scoprendo un mucchio di emozioni e inedite sensazioni. Fastidi allo stomaco o alle articolazioni. Notizie da fuori.

PESCI: Forza e coraggio che non manca molto ad arrivare a maggio quando qualcosina muterà permettendovi di ritrovare la smarrita ilarità. Di questa quarantena ne hanno risentito gli innamorati distanti, i commercianti, gli ambulanti, gli affittuari e i genitori di bimbetti in tenera età. Un fatterello, né brutto né bello, costellerà un week end alquanto assonnato. Aiutate inoltre un soggetto in stato di estrema precarietà! Propensione a mal di schiena o allergie. Attenti a non cadere!

E come le stelle anche noi torneremo a brillare…

Per temi natali, previsioni, analisi karmica, rapporti di coppia, e per qualsiasi consulto astrologico, rivolgetevi a: Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175; mail corinne.v@libero.it