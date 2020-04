libri social media marketing: 5 libri imperdibili per la tua quarantena

5 libri di social media marketing imperdibili.

Il social media marketing è diventato nell'ultimo periodo un settore in grande crescita, per via delle molteplici opportunità di lavoro che questo propone. Se si intende fare parte di questo mondo è essenziale affinare le proprie competenze nell'uso degli strumenti messi a disposizione: i social media.

Ecco a voi alcuni libri che vi guideranno nell'approfondimento di questo settore.

Social media marketing. Strategie e tecniche per aziende B2B e B2C

Questo libro è facilmente reperibile su Amazon sia nella sua versione cartacea che sotto forma di E-book edito da Hoepli e scritto dal professore Guido Di Fraia, direttore scientifico master social media e docente all'IULM: affronta una vasta gamma di tematiche inerenti al mondo del social media marketing. Il professore parte dalla pianificazione strategica e dalla comunicazione, passando per il content marketing, per infine arrivare allo storytelling d'impresa. Nel libro l'autore illustra al lettore tutte le componenti fondamentali del social media marketing, soffermandosi in modo particolare sulle strategie digital B2C e sul settore del fashion.

Consigliamo la lettura più che ai professionisti del settore a chi si avvicina per la prima volta a tale ambito, consente di comprendere alcune tecniche della comunicazione via social media come la creazione di contenuti efficaci, che raggiungano il più ampio bacino d'utenza possibile fino a dare consigli su una strategia di marketing proficua. Il manuale è molto approfondito e contiene una moltitudine di esempi pratici che possono facilitare la comprensione di alcuni concetti più complessi. Come detto il libro in esame è indirizzato principalmente a chi è novizio di questo mondo, quindi i concetti presenti benché approfonditi e ben spiegati sono basilari, utili ai professionisti del settore solo per un eventuale ripasso di queste nozioni. Tuttavia nel libro sono presenti una serie di link che portano ad approfondimenti sui vari temi affrontati, si tratta di un buon strumento per gettare le basi della comprensione di un mondo che non si conosce per poi approfondire con sorgenti esterne.

A riguardo, poiché attinente e di sicuro interesse per tuti coloro desiderino approfondire online il tema del social media marketing ci teniamo inoltre a segnalare la recensione Postpickr presente sul blog di Roberto Serra.

Ottimo modo di passare il tempo in questi giorni di quarantena forzata.

Manuale di copywriting e scrittura per il web. Teoria, pratica e strumenti per scrivere meglio

Questo libro edito da HOEPLI e scritto da Alfonso Canavacciuolo, può essere acquistato su Amazon in formato E-book o cartaceo: è stato pubblicato ad Ottobre del 2018. Il professor Canavacciuolo è considerato uno dei più grandi esperti a livello nazionale sulla scrittura a livello professionale e in ambito pubblicitario, la sua carriera è iniziata nel 2001, quando era un copywriter; due anni dopo ha fondato il sito Scrittura.org, la prima azienda sul suolo italiano che lavorava nel campo della realizzazione di testi a fini pubblicitari; Ha lavorato con una moltitudine di agenzie pubblicitarie italiane ed estere alla realizzazione di spot, e siti internet. Il libro è indicato per apprendere le tecniche di scrittura efficaci sia in contesti online che offline. La carriera del social media manager infatti non si concentra soltanto sulla pianificazione di strategie per la corretta gestione dei network, è anche importante curare nel modo più adeguato i contenuti, specialmente se di tipologia testuale, in modo tale da creare un carattere ben definito che renda distinguibile un brand. Secondo Canavacciuolo il primo passo da fare per ottimizzare al meglio queste tecniche è individuare il pubblico di riferimento dei propri canali social. Conoscere infatti a chi è destinato il proprio lavoro, sempre secondo il professore Canavacciuolo, permette di consegnargli ciò che desidera e quindi rendere i contenuti più efficaci. Il professore spiega come approcciarsi nelle maniere più consone al tipo di supporto su cui si deve agire. Questo libro rappresenta una fonte da cui apprendere come scrivere e pubblicare contenuti e raggiungere il proprio pubblico target nel modo più efficace possibile; è particolarmente adatto come il precedente a quelli che entrano per la prima volta nel mondo del web e del social media marketing, da cui possono imparare i trucchi del mestiere e affinare le capacità di scrittura in modo non solo da soddisfare e raggiungere più efficacemente il loro bacino di utenza, ma si spera, anche di ampliarlo. Può essere però un libro adatto da tenere sulla scrivania anche per i più esperti in questo settore, poichè potrebbero scoprire dei trucchi o delle curiosità a cui finora non avevano mai pensato, o fare un ripasso delle basi di una scrittura efficace per il marketing online.

Testi che parlano. Il tono di voce nei testi aziendali.

Questo testo è scritto da Valentina Falcinelli ed è edito da Franco Cesati editore. Valentina Falcinelli ci parla della sua filosofia del Tone of Voice, cerca di instillare tutta la propria esperienza e di insegnare a creare "testi che parlino" con una precisa caratterizzazione dello stile di scrittura che renda il nostro brand particolarmente riconoscibile. La filosofia dell'autrice infatti può essere riassunta nel concetto che le parole scelte ed utilizzate nella comunicazione con gli utenti lasciano trasparire dei tratti precisi che verranno conseguentemente legati al nostro brand, come se questo avesse un carattere tutto suo che traspare attraverso le parole che si usano per comunicarlo alla massa. Un testo interessante per chi desidera imparare a dare un'impronta ben precisa e riconoscibile al proprio brand, adatto sia ai novizi che ai più esperti che vogliono addentrarsi in questa filosofia di comunicazione.

Social local marketing.

Edito da Dario Flaccovio, nel 2018, disponibile anche questo su Amazon in formato sia cartaceo che E-book. Gli autori sono Tino Bassu e Domenico Mancuso, i due inventori di una micro-branca del social media marketing: il social local marketing. Questo libro è pensato per un professionista o il proprietario di una piccola azienda, l'obbiettivo è di aiutare il lettore ad applicare una strategia di social media marketing adatta al target di riferimento. Gli autori premono sulla promozione del marchio puntando più alla corretta ed efficiente diffusione del messaggio al giusto target, piuttosto che all'impiego di risorse nel contenuto. Questo libro vuole portare il lettore a comprendere la sua filosofia: piuttosto che puntare, come fanno la maggior parte delle aziende, ad investire sulla creazione di contenuti particolarmente elaborati e costosi, bisogna cercare di indirizzarsi sulla distribuzione del budget, verso lo studio di come veicolare il contenuto per permettergli una maggiore diffusione. Tale manuale presenta tutta una serie di indicazioni e strategie atte a preparare il lettore al social media marketing, in particolare al social local marketing e alla creazione di una pagina social efficiente che possa applicare le giuste strategie per ottenere i migliori risultati.

Social media marketing. Fra UGC ed algoritmi.

Edito da Lupetti e scritto da Alessandro de Luyk. Il testo propone una serie di strumenti che permetteranno alle imprese o ai professionisti di aumentare l'efficacia del loro social media marketing; ricco di consigli utili che nascono dall'analisi di alcune delle più recenti campagne di marketing in molteplici ambiti. Il libro inoltre ricorre alle più accreditate e moderne teorie delle scienze sociali in modo tale da restituire una visione più chiara delle strategie di networking e delle reazioni degli utenti del web. Il testo è quindi indirizzato a tutti coloro che desiderano avviare campagne SMM e BtoC. In una società come la nostra, interconnessa attraverso i social network nasce l'esigenza di un marketing relazionale. L'autore ci propone quindi un'interpretazione di alcuni strumenti che possiamo assimilare e integrare per avere una buona strategia di social media marketing.

Sono 8 i capitoli che vi guideranno attraverso la comprensione di questi concetti:

il primo parla dell'importanza della fotografia e della selfie economy;

nel secondo capitolo l'autore definisce l'attività della creazione di contenuti online, esponendoci quali possono essere i lati positivi che ne derivano e i lati negativi;

il punto focale del manuale: il terzo e il quarto capitolo, qui l'autore ci parla del mezzo che andremo ad adoperare, i social media;

il quinto capitolo tratta della figura del content creator, ossia colui che crea i contenuti;

nel sesto tratta tutte le fasi che portano un acquirente all'acquisto di un prodotto. Il "purchase funnel";

nel capitolo sette ci parla delle attività di social media monitoring per scoprire cosa pensano gli utenti di internet riguardo un determinato brand;

nel capitolo conclusivo si affronta il tema del social commerce, una serie di tecniche per la promozione del commercio online.

In Conclusione

Sia che si intenda entrare a far parte di questo grande mondo da novizi o che se ne sia esperti già da lungo tempo tutti i libri proposti sono utili in egual modo per approfondire aspetti già noti della materia, per vederli da un punto di vista differente o per scoprirne di nuovi. Quelli riportati sono solo alcuni spunti per la lettura che abbiamo deciso di condividere, le sfaccettature del social media marketing sono molteplici e le opere a riguardo sono numerose e davvero interessanti.

Consigliamo caldamente i manuali riportati, in modo tale da far passare velocemente il tempo in questo periodo di quarantena forzata e renderlo il più piacevole e produttivo possibile per le proprie attività di social media marketing.