E' morto Bruno Strangio, 76 anni di Ventimiglia che, per molti anni è stato operaio del Comune. Molto conosciuto in tutta la città di confine, aveva per anni portato avanti le tradizioni della città di confine.

Da alcuni anni era ospite della casa di riposo 'San Secondo'. "E' sempre stato un sostenitore delle tradizioni - ha detto il Sindaco Scullino nel suo ricordo - e voglio esprimere la mia vicinanza alla famiglia".