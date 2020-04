"Per i Decreti Coronavirus il Governo non ha coinvolto il Parlamento. Su Artioli invece...". L'On. Flavio Di Muro ospite a '2 ciapetti con Federico'

L'On. Flavio Di Muro (Lega) è stato ospite di '2 ciapetti con Federico' per un'intervista che ha riguardato l'attuale momento di emergenza per Coronavirus, ma anche le ultime notizie politiche con l'abbandono del gruppo della Lega di un nuovo consigliere comunale di Sanremo.

"Abbiamo chiesto più volte di riaprire il Parlamento in maniera concreta - ha detto riferendosi all'allarme per Covid-19 - Ora stiamo lavorando sui Decreti che il Governo emana e poi devono essere convertiti in Legge. Il Parlamento è adesso tornato un po' attivo, dico solo un po' perché come forze politiche non veniamo consultati in maniera preventiva. Vorremmo sapere anche come si comporti il Governo sui tavoli europei. Il Presidente Mattarella stesso ha richiamato il Governo invitandolo a lavorare insieme all'opposizione, invece abbiamo visto come le nostre proposte siano state bocciate. Peccato perché noi eravamo pronti a collaborare".

Una situazione particolare riguarda i lavoratori frontalieri. Una realtà molto importante nel ponente ligure che vede ogni giorno più di 5000 persone varcare il confine per andare a lavorare in Francia o nel Principato di Monaco. "Il problema è che, mentre alcuni di loro hanno misure di sostegno al reddito da parte dei datori di lavoro di Francia e Monaco - ha spiegato - altri che lavorano per esempio come interinali o stagionali non hanno alcun aiuto economico da quegli Stati. La nostra proposta è quella di prevedere anche a loro l'estensione degli strumenti di sostegno previsti per i lavoratori italiani. Non vogliamo infatti che ci sia una discriminazione. Loro infatti anche se lavorano all'estero vivono in Italia e pagano le tasse qui".

Un commento infine anche sulla situazione politica a Sanremo, in riferimento all'uscita di Andrea Artioli dal gruppo consigliare della Lega. Gruppo che in pochi mesi è sceso da quattro membri ad uno solo. "E' una sua scelta personale - ha commentato l'On. Di Muro - La politica è fatta di uomini, ognuno dei quali ha il suo carattere. Non credo però che si debba lasciare il partito per questioni personali, perché bisogna ricordarsi che si viene eletti grazie anche al consenso verso il leader Salvini, al traino di un simbolo, e anche all'attivismo dei militanti. Noi andiamo avanti e registro con piacere come ci siano molte richieste per entrare nella Lega".

