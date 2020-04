Il contagio di personale ospedaliero o dei supermercati è considerato infortunio sul lavoro. La conferma dell'Inail a '2 ciapetti con Federico'

"Secondo una recentissima circolare, chi contrae un'infezione da Covid-19 operando nel servizio sanitario e nelle attività essenziali, come per esempio nei supermercati, è tutelato dall'Inail perchè è considerato un infortunio sul lavoro". A confermarlo, intervistato a '2 ciapetti con Federico via skype', è il direttore dell'Inail di Imperia e Savona Enrico Lanzone: "Bisogna ovviamente presumere che abbia contratto l'infezione mentre svolgeva la propria attività lavorativa".

Altro tema importante è quello della verifica e validazione dei sistemi di protezione individuale come mascherine, tute e guanti. "In seguito alla grande richiesta ci sono nuovi produttori e importazioni da fuori - ha aggiunto Lanzone - L'Inail ha quindi ricevuto la competenza di acquisire informazioni sui prodotti per poterli validare. Bisogna infatti stare attenti perchè non si mettano in commercio dispositivi che non abbiano validità o che addirittura siano pericolosi".

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it