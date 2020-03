Emergenza Coronavirus: la Protezione Civile di Ventimiglia in campo con 42 volontari e tanta determinazione

Ad inizio emergenza Covid 19 fino ad ora la protezione Civile di Ventimiglia si è organizzata per la gestione e aiuto alla cittadinanza. Seguendo con i servizi sociali le persone in difficoltà, in sorveglianza attiva e sole, garantendo sicurezza e disponibilità per quanto è possibile in questa emergenza.

42 volontari, svolgono mansioni umanitarie, divisi in più turni, anche in notturna per far sì che nessuno abbia sconforto, si senta abbandonato o spaventato. Coordinati e coesi con i vari enti in attività sul territorio.



"Questi 42 volontari instancabili, determinati, hanno deciso di offrire tutto ciò che un volontario può dare, lasciando a casa famiglia e figli, ma contenti di aiutare e sentirsi utili. - spiegano dalla Protezione Civile ventimigliese - Oltre alla somministrazione dei pasti la protezione civile Veziano si è resa disponibile donando lenzuola in dotazione alla squadra ad un laboratorio che ne cucirà diverse mascherine. È solo un piccolo gesto, ma dato con il cuore".