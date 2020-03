Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una casa per Pipetta

Vi presentiamo la nuova arrivata, Pippetta, una cagnolina di taglia piccola di circa 7 anni. Se quello che cercate è il tipico cane cozza, Pippetta fa proprio al caso vostro. Alla costante ricerca di compagnia vi seguirà ovunque diventando la vostra ombra e vi chiederà una quantità spropositata di coccole, ma si sa, quelle non sono mai abbastanza! Proprio per poter essere con voi in ogni situazione, nel corso degli anni Pippetta ha affinato le sue tecniche, non tira al guinzaglio e quando vi fermate magari per allacciarvi una scarpa o per parlare con un amico lei si siede e vi aspetta pazientemente senza che voi le chiediate niente! Cosa volete di più, Pippetta sarebbe senza alcun dubbio la compagna di vita perfetta!

Venite a trovarla al canile ‘'Gli Ulivi'' presso Chiusavecchia (Imperia), Vi sta aspettando.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547