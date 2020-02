Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di venerdì 28 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 28 FEBBRAIO

SANREMO

16.30. Per l’Unitrè, intervento della Prof.ssa Francesca Antonelli sul tema ‘Agricoltura biologica e biodinamica: apporti fondamentali per l'agroecologia’. Sala degli Specchi del Comune

17.00. Per la rassegna ‘Storia – Storie di ieri e di oggi’, ‘La grande immigrazione italiana anni 50/60’: incontro con lo storico Luca Borzani, Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero

21.00. ‘U Nostru Giargun: conoscerlo divertendosi’: divertenti incontri per ‘Sanremaschi’ e ‘Sanrefemmine’ di tutte le età per Giocare e Ciapetare in Giargun. Sede della Compagnia Stabile di Sanremo, piazza Cassini 13, fino al 3 marzo

21.00 (ANNULLATO). Elena Sofia Ricci in ‘Vetri rotti ‘. Regia di Armando Pugliese. Teatro dell’Opera del Casinò

22.30. Party Friday Night del Victory Morgana Bay a base di musica ‘80 ‘90 e dance contemporanea a cura del dj Andreino Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620



TAGGIA



21.00. (RINVIATI A DATA DA DESTINARSI) Festeggiamenti di San Benedetto: Celebrazione in abiti storici nella Chiesa Madonna Miracolosa (più info)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

15.00. Visita guidata a tema: ‘Dolceacqua terra dei Doria, tra storia ed enogastronomia’. Al termine, degustazione del rinomato Rossese presso l’Enoteca Regionale della Liguria (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info e prenotazioni 0184 206666

FRANCIA

MENTON

20.30-22.30. (ANNULLATA) 87esima ‘Fête du Citron®’ sul tema ‘Les Fêtes du Monde’: apertura dei Giardini di luce. Giardini Biovès - Entrata principale situata di fronte al Casino Barrière (più info)

MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate