Emergenza coronavirus, gli ambulanti chiedono al sindaco di non rinviare il mercato del giovedì a Bordighera

Gli ambulanti hanno chiesto al sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito di tornare su suoi passi autorizzando il mercato settimanale di giovedì. La richiesta è arrivata nel comune della città delle palme attraverso le sigle di Confesercenti e Confcommercio, su sollecitazione dei commercianti.



A causare preoccupazione tra gli ambulanti, la decisione assunta dall'amministrazione della città delle palme, di estendere le prescrizioni di chiusura legate all'ordinanza regionale per il contenimento dell'emergenza coronavirus. Così, il mercato settimanale bordigotto è stato rinviato a giovedì prossimo.



La richiesta degli ambulanti viene motivata anche con le parole del governatore della Liguria. Infatti, proprio nella giornata di ieri, il presidente Giovanni Toti, durante l'ultimo punto stampa ha specificato come il provvedimento assunto a livello regionale non interessi i mercati settimanali o rionali.



Un aspetto dell'ordinanza ligure subito recepito da alcuni comuni, ad esempio Taggia dove ieri gli ambulanti hanno allestito i propri banchi regolarmente. Un'autorizzazione che è stata anche già data da Sanremo ed Imperia.