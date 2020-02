La Francia 'chiude' all'Italia: il Deputato nizzardo Ciotti chiede a Macron di rinforzare i controlli al confine

Anche la Francia prende le ‘distanze’ dall’Italia, dopo le decisioni prese nelle ultime ore dal Consiglio dei Ministri e, successivamente dalle Regioni del Nord, tra cui anche la Liguria.

In Costa Azzurra, luogo dove (insieme al Principato di Monaco) lavorano tra l’altro molti italiani che risiedono nel ponente, si comincia ad aver paura e, nelle ultime ore, il deputato transalpino (tra l’altro di Nizza), Eric Ciotti, ha scritto al primo Ministro francese chiedendo un piano d’urgenza ed un rinforzo dei controlli al confine con l’Italia. “Le Alpi Marittime – ha detto Ciotti – registrano un flusso quotidiano di migliaia di persone con l’Italia e, quindi, chiedo che vengano inaspriti i controlli”.

Un bel problema per l’economia dell’estremo ponente della nostra provincia, in particolare la città di Ventimiglia, ma anche per i tanti italiani che ogni giorno si recano in Francia ed a Monaco per lavorare. Intanto il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha confermato che domani parteciperà ad un incontro urgente con il Prefetto della regione Paca e con altri amministratori delle Alpi Marittime, per fare il punto della situazione sull’emergenza.