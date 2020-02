Sanremo: domani, al mattino e pomeriggio, al Casinò il concerto della Sinfonica 'Carnevale in Musica'

Riprendono gli appuntamenti musicali che la Fondazione Orchestra Sinfonica dedica al pubblico più giovane con i concerti per le scuole, sempre molto apprezzati



Dopo il primo appuntamento di oggi di "Carnevale in Musica" al Teatro dell’Opera del Casinò con concerti riservati agli studenti, nuovo appuntamento domani con un concerto mattutino riservato alle scuole (ore 9.30) e un concerto pomeridiano, alle 15, anche aperto al pubblico.



Il concerto, diretto dal M° Mario Leotta, sarà una festosa occasione per iniziare il Carnevale insieme, grazie al coinvolgente attore Sergio Scorzillo e ai testi di Federica Isidori.