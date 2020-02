Operazione ‘Caronte’ a Ventimiglia: 10 arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - I particolari

E’ stata smantellata a Ventimiglia, dalla Polizia di Frontiera, una organizzazione (anche se giuridicamente non esiste tra loro un vincolo associativo) che favoriva l’immigrazione clandestina al confine italo-francese.



L’operazione è stata denominata ‘Sciarun’ che in arabo corrisponde a ‘Caronte’. Sono state arrestate 10 persone, tra cui 9 uomini prevalentemente di nazionalità tunisina ed una donna albanese. Tra questi 7 sono stati portati in carcere mentre 3 sono ai domiciliari. Tutti erano comunque dediti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e traffico di esseri umani.



Tra questi spicca il capo dell’organizzazione, ricercato e temuto negli ambienti malavitosi, leader indiscusso, privo di scrupoli, conosciuto alle Forze dell’Ordine per la sua natura particolarmente aggressiva. Lo stesso si è sempre vantato di possedere una particolare astuzia che gli ha consentito negli anni, di evitare abilmente l’arresto. Gli approcci con gli interessati ad andare in Francia erano dei più disparati, ma avvenivano a Ventimiglia tra la strada ed i bar.



L’indagine è iniziata grazie al costante monitoraggio di quanto accade sul territorio ed è stata importante la collaborazione con i francesi. Sono stati fatti appostamenti, foto e video, mettendo insieme gli aspetti investigativi per far poi partire le indagini specifiche. Gli arrestati vivono nella zona di Ventimiglia e, nei 16 viaggi individuati sono sicuramente centinaia gli immigrati che hanno tentato di passare il confine con gli arrestati. Tra questi alcuni sono irregolari mentre altri sono regolari e, anche in questo caso, le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti.



Tra i casi ce ne è anche uno trattato in una trasmissione televisiva di inchiesta. Il giornalista, camuffandosi tra immigrato clandestino, filmò l’episodio e le immagini sono state acquisite nelle indagini ed erano protagonisti, anche in questo caso, gli arrestati al termine dell’indagine.