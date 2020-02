Vivere alla Giudecca e trovare casa lì: perché, “per come” e consigli utili

Chi vuole andare a vivere a Venezia si trova davanti un arduo compito che è quello di decidere in che quartiere cercare alloggio. La scelta non è sempre facile e non può esimersi da considerare la folla turistica che anima la città ogni giorno dell’anno. Chi è alla ricerca di tranquillità, ama la città ma non il caos, non deve darsi per vinto perché la soluzione c’è e si chiama isola di Giudecca, una delle prime isole veneziane dalla forma a lisca di pesce.

Il nome di quest’isola è cambiato più volte nel corso dei secoli e sul nome “Giudecca” le ipotesi sono diverse: c’è chi dice significhi “giù de qua”, cioè “luogo a Sud”; c’è chi sostiene derivi da giudei (che abitavano sull’isola); chi invece racconta che la parola significherebbe “aspettare di essere giudicati”, in riferimento all’usanza delle famiglie ricche che, in attesa di giudizio dei loro peccati, si esiliavano qui.

Indipendentemente dalla sua denominazione quest’isola nel corso del tempo divenne un centro importante per la città di Venezia poiché qui sorsero sedi di fabbriche importanti. La vita qui divenne quindi animata e dinamica e così fu per decenni e decenni, fino a quando tutta la vita e l’industria venne spostata altrove e piano piano la grande attività andò scemando. Con questo non si intende dire che l’isola è stata abbandonata, ma solo che si è trasformata diventando piuttosto un angolo esclusivo di Venezia, un piccolo angolo di paradiso dove regnano ordine e tranquillità.

Com’è oggi la Giudecca?

Oggi l’isola non ha più nulla di quella zona industriale che era nel XX secolo, ma è piuttosto uno dei luoghi più tranquilli, silenziosi e pacifici che ci siano di tutta la città. Ecco perché chi sceglie di vivere in questa città non di rado sceglie proprio questo quartiere. La vita qui è “locale”, gli abitanti si conoscono tutti fra loro e la Giudecca diventa quasi una micro città nella città. Come fosse un piccolo paese di periferia, quasi, con tutti i servizi e con la città ad un passo, ma con uno sfondo bello da mozzare il fiato.

Anche se oggi i servizi sull’isola non mancano, per certi versi sembra di essere in un’altra epoca, anche se è evidente che i vari complessi si sono oggi reinventati: il vecchio mulino è un hotel di una grossa e lussuosa catena, il monastero ospita invece dei laboratori artistici. La chiesa del Redentore resta invece luogo sacro com’era nel Cinquecento.

Comprare casa alla Giudecca: consigli e informazioni utili