Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 9 febbraio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 9 FEBBRAIO

SANREMO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato con circa 80 espositori di antiquariato e brocante Piazza Eroi Sanremesi e Piazza Muccioli (seconda domenica di ogni mese)



10.00. ‘The Fashion Side of Festival’: esposizione con gli abiti che hanno fatto la storia del Festival ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora. The Mall Sanremo in Valle Armea, fino al 23 febbraio

10.00-22.00. Mostra ‘Sanremo 70’ che ripercorre 70 anni di canzoni, e non solo, con più di 300 elementi tra foto, abiti, oggetti e ricordi per rivivere le molte trasformazioni dell’evento musicale di maggiore successo nel mondo. Evento a cura di Andrea Di Consoli e Dario Salvatori. Forte di Santa Tecla, fino al 16 febbraio

11.30. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro con discussione libera promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera



14.00. 'Domenica in': spettacolo di Rai Uno in diretta dal Teatro Ariston condotto da Mara Venier



14.00. Finale Nazionale de ‘Il +Bello d’Italia®’ + ‘Ragazza Protagonista Italia’ + Sfilata di Moda con alcuni modelli esclusivi maschili e femminili della Sartoria Perrera di Novara. Hotel Nazionale



16.00-02.00. ‘Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie’ mostra con le vignette finaliste del contest ‘Humor Festival’ curato da Claudio Porchia e Tiziano Riverso e promosso dal Gruppo Morenews e Edizioni Zem. Sale del Casinò Municipale, ingresso libero

18.00-01.00. ‘Sanremo Sonora’ in piazza Bresca con Dj Set. Per leggere i protagonisti dei vari interventi cliccare QUI

19.00-22.00. ‘Sanremo Sonora’ in piazza Sardi: intrattenimenti musicali con le canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo. Per leggere i protagonisti dei vari interventi cliccare QUI

IMPERIA



16.00. Per ‘Teatro Ragazzi’, Spettacolo ‘Ba.Si.Li.Co.’ di e con Elio Berti e Luisa Vassallo. Società Operaia di Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, info e prenotazioni 339 5753743



17.00. Per la rassegna ‘La Riviera dei Libri’, incontro con la scrittrice Benedetta Cibrario finalista al Premio Strega con ‘Il rumore del mondo’ (ed. Mondadori). Intervista l’autrice la giornalista Lucia Scajola. Auditorium della Camera di Commercio, ingresso libero



17.30. ‘Sono solo canzonette?’: monologo di e con Teresa Gandolfo, breve viaggio nel rutilante mondo della musica leggera italiana. Evento a cura della Compagnia Fabrica Teatro. Teatro dell'Attrito, prenotazioni 329 49 55513



BORDIGHERA



10.00 & 15.30. Due visite guidate in Villa Mariani (7 euro a persona). Ritrovo davanti alla Villa in Via Fontana Vecchia 5, info 0184 265556



DIANO MARINA



9.00. Camminata alla scoperta degli scorci più nascosti del Golfo Dianese: un percorso di media difficoltà attraverso le borgate di Varcavello, Diano Castello e Gorleri. Evento a cura di Ponente Experience (15 euro). Ritrovo in Piazza Taramasco, info 340 2440972



15.30. Nella frazione di Diano Calderina, in Borgata Muratori, festa patronale di San Biagio con tradizionale Benedizione della Gola nella Chiesa nell'Oratorio San Biagio



ENTROTERRA

PERINALDO



12.00-13.00. ‘Appuntamento con il Sole’: visita al Santuario di N.S. della Visitazione (accanto al bivio per Apricale) e osservazione del transito del Sole al mezzogiorno Solare lungo la linea meridiana. Partecipazione libera e gratuita



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Arti & sapori': Mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)

VALLEBONA

10.00-17.00. Per il ciclo ‘Il Ritmo della Vita – vivere pienamente ogni momenti in armonia e benessere’, incontro tenuto dalla dott.ssa Raffaella Rognoni. Sala Polivalente adiacente piazza Libertá, info 347 6094033



FRANCIA

MONACO

14.30 & 17.00. ‘Amore, Swing e Bellezza’ spettacolo musicale con la direzione artistica di Annabelle Sodi-Thibault. Théâtre des Muses (info)

15.00. Cine-Concerto per famiglie con la proiezione dei film muti ‘Occhio per occhio’ di James W. Horne e ‘Musica classica’ d'Edgar Kennedy e un'improvvisazione al pianoforte di Paul Lay, a cura dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Auditorium Rainier III (info)

NICE



10.00-19.00. Per ‘Play Azur Festival 2020’, incontri con gli youtubeurs: Web culture (youtube, webséries), Cultura Pop (Cosplay, videogiochi, SF, Comics, Manga, Cultura giapponese) e le Nuove tecnologie (Scienza, Robotica, ecc.). Nice Acropolis, Esplanade John Fitzgerald Kennedy 1 (il programma a questo link)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate