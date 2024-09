Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 9 a domenica 15 settembre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE



SANREMO



10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

CERVO



21.00. XXXIV Accademia Internazionale Estiva di Cervo: concerto dell’Accademia con un programma vario dei partecipanti ai corsi di violoncello, viola e musica da camera (10 euro). Oratorio di S. Caterina, fino al 12 settembre (più info)

ENTROTERRA

CERIANA



21.15. Festeggiamenti della Madonna della Villa: Serata di ricordi ed immagini nel tempo, a cura di Gino Cappone. Piazza Marconi

SEBORGA



15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





MARTEDI’ 10 SETTEMBRE



SANREMO



10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

10.00-23.00. ‘E se fosse un vento pop?’, mostra personale di Ugo Nespolo (h 10/12.30-16/20 – 21/23). Galleria del Castello, piazza San Francesco 3 (da martedì a domenica fino al 21 settembre)

10.00-13.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

TAGGIA ARMA

18.30. Per la chiusura della rassegna di ‘Libro in Libro’, Luca Valentini presenta il libro ‘Mare Mostrum’ a cura di Atene Edizioni. Giardini di Villa Boselli

CERVO



21.00. XXXIV Accademia Internazionale Estiva di Cervo: concerto dell’Accademia con un programma vario dei partecipanti ai corsi di violino e violoncello (10 euro). Oratorio di S. Caterina, fino al 12 settembre (più info)



ENTROTERRA

COSTARAINERA

18.30. Per la rassegna letteraria ‘Libri d’Estate con LeMuse – Aperitivo con l’Autrice’, incontro con la scrittrice Cristina Origone e con il suo ultimo romanzo ‘Nessuno sa la verità’. Intervistano l’autrice Viviana Spada, giornalista e Daniela Mencarelli Hofmann, scrittrice. Evento a cura dell’associazione ‘Le Muse’

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE



SANREMO

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

20.00. TEDxSanremo dal titolo ‘Sfumature: evento di comunicazione e divulgazione culturale il cui scopo è stimolare riflessioni, aprire la mente, ispirare e condividere idee di valore. Teatro Ariston (maggiori informazioni e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

10.00-23.00. ‘E se fosse un vento pop?’, mostra personale di Ugo Nespolo (h 10/12.30-16/20 – 21/23). Galleria del Castello, piazza San Francesco 3 (da martedì a domenica fino al 21 settembre)

10.00-13.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre

17.00. Inaugurazione mostra ‘Imperia Prima di Imperia’. Expo Salso

17.30. ‘Imperia International Sailing Week 2024 - Vele d’Epoca di Imperia’: cerimonia di apertura in calata Anselmi con la partecipazione del Gruppo Operativo Incursori della Marina Militare e della Fanfara di Presidio del Comando Interregionale Marittimo Nord (il programma)

21.30. Vele in danza. Gala delle scuole di Danza Csen Dance show in calata Anselmi

VENTIMIGLIA

10.00. Ultimo giorno della mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino



BORDIGHERA



18.30.‘Agorà – Arte in Piazza’, festa d’arte e di creatività nelle piazzette e i ‘caruggi’ della città alta (fino al 15 settembre): Pittore per un giorno (h 18.30) + Teatro itinerante (h 19.30) + Concerto duo Do Brasil (h 20.30)

CERVO



21.00. XXXIV Accademia Internazionale Estiva di Cervo: concerto dell’Accademia con un programma vario dei partecipanti ai corsi di pianoforte (10 euro). Oratorio di S. Caterina, fino al 12 settembre (più info)

ENTROTERRA

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE



SANREMO

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)



10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



11.00. 47ª Tavola Rotonda sulle Problematiche Attuali del Diritto Internazionale Umanitario sul tema ‘Dalla Battaglia di Solferino del 1859 alle Convenzioni di Ginevra del 1949: Sfide e prospettive future del diritto internazionale umanitario’. Apertura dei lavori con l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Istituto Internazionale di Diritto Umanitario a Villa Ormond (il programma)

11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)

IMPERIA

10.00-23.00. ‘E se fosse un vento pop?’, mostra personale di Ugo Nespolo (h 10/12.30-16/20 – 21/23). Galleria del Castello, piazza San Francesco 3 (da martedì a domenica fino al 21 settembre)

11.00-22.00. Imperia International Sailing Week 2024 - Vele d’Epoca di Imperia’: cinque giorni di regate, sport, mare, musica, eventi, cucina. Calata Anselmi, fino al 15 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

12.00. Visita del Capo dello Stato: arrivo del presidente Sergio Mattarella accolto in piazza Roma, nei pressi dell’antico palazzo della Provincia (h 12) + inizio corteo verso il teatro Cavour passando per via XX Settembre (h 12.15) + alle 12.30 al teatro cittadino, inizio della cerimonia ufficiale e Concerto dell'Orchestra e Coro dell'Opera Carlo Felice di Genova. Orazione celebrativa a cura del professor Corrado Bologna

17.00-22.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre

17.00-23.00. Mostra ‘Imperia Prima di Imperia’. Expo Salso

CERVO



17.00 & 21.00. XXXIV Accademia Internazionale Estiva di Cervo: concerto finale e serata dei concerti dell’Orchestra dell’Accademia internazionale estiva di Cervo (20 euro). Oratorio di S. Caterina (più info)



ENTROTERRA

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-18.00. ‘Art Collect ACT-IV’: quarta mostra multi-artista (ACT-IV) a Monaco. Espace 22, Bd d'Italia 24, fino al 27 settembre escluso la domenica (più info)





VENERDI’ 13 SETTEMBRE

SANREMO

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.30. Tavola Rotonda al Casinò sulla Moda Sartoriale con consegna Premio Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile. Partecipano: On. Fabio Pietrella Commissione Made In Italy; Stefano Zecchi Presidente Fondazione Zecchi; Marco Granelli Presidente Nazionale Confartigianato; Moreno Vignolini Presidente Nazionale Confartigianato Moda; Donata Vivaldi Presidente Confartigianato Imperia. Modera il giornalista Beppe Convertini + degustazione produzioni artigianali liguri (h 19 al Ristorante Biribissi)

17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)

18.00. Per la rassegna ‘Solea’ (8ª edizione) dal titolo ‘Un milione di mondi’, ‘L'artista giramondo che scelse Sanremo: visita guidata al Cimitero Monumentale della Foce e alla tomba di Edward Lear, viaggiatore e artista A cura di Leo Lecci (docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università di Genova). Ritrovo davanti al Cimitero della Foce. Via San Rocco

19.00. Sfilata d'Alta Moda Sartoriale: spettacolo di moda con la partecipazione delle cantanti Monia e Rita Longordo e dei ballerini di Spotlight. Presentano Eleonora Pedron e Cristiano Gatti. Scalinata della porta principale del Casinò

IMPERIA



10.00-23.00. ‘E se fosse un vento pop?’, mostra personale di Ugo Nespolo (h 10/12.30-16/20 – 21/23). Galleria del Castello, piazza San Francesco 3 (da martedì a domenica fino al 21 settembre)

11.00-23.00. Imperia International Sailing Week 2024 - Vele d’Epoca di Imperia’: cinque giorni di regate, sport, mare, musica, eventi, cucina. Calata Anselmi, fino al 15 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

15.00-22.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre



17.00-23.00. Mostra ‘Imperia Prima di Imperia’. Expo Salso

19.00. ‘Cene in Borgo’: locali di ristorazione e bar che propongono particolari menù e apericena con specialità culinarie. Passeggiata Aicardi alla Marina

21.30. Concerto del gruppo ‘Django 47’: oltre ai musicisti Fofo Bruccoleri alla chitarra, Vincenzo Pisano al clarinetto e Daniele Ducci al contrabbasso, la serata avrà come special guest Gabriele Pascale alla batteria. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561

BORDIGHERA

19.30.‘Agorà – Arte in Piazza’, festa d’arte e di creatività nelle piazzette e i ‘caruggi’ della città alta (fino al 15 settembre): Teatro itinerante e presentazione dell’opera di Caposciutti realizzata nel corso della manifestazione (h 19.30) + Concerto Coro Voci e Note (h 20.30)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

OSPEDALETTI



18.00-24.00. ‘Artisti sotto le Stelle’: mercatino di artigianato A cura dell'Ass. Arte e Party. Pista ciclabile

La Piccola, ore 21.00

21.00. ‘Il Cantico della Bellezza 2024 in ricordo di Valerio Venturi’: recital teatrale dal titolo ‘Edith Piaf, una grande voce in una piccola donna’ di e con Adriana Genuizzi. Teatro de La Piccola

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per ‘Scorribande d’estate - Leggende e storie nate intorno al Rio San Lorenzo’: incontro a cura del filosofo e appassionato storico Francesco Bianchi dal titolo ‘La stregoneria: le streghe bruciate o condannate nel ponente ligure’. Ritrovo al Circolo ‘I delfini’ al porticciolo comunale



ENTROTERRA

BAJARDO



15.30. Natura & Benessere: volto ad uscire dalla routine e rigenerare la mente il corpo e lo spirito (leggere il programma a questo link)

BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)

DOLCEACQUA



19.45. ‘Ebbri di Stelle’: visita cantina, picnic sul prato con prodotti a Km zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Prenotazione e informazioni: 380 4703395 (english speaking). Cantina Altavia, Località Arcagna

PERINALDO

18.00. Per la rassegna ‘Seconda stella a destra…’, Giorgio Posserone presenta ‘Artigianato e combattenti - Atti di creazione, nuove militanze’ + espone Philipp in memoria di Korin Wittulsky + Alessandro Cassano al pianoforte. Biblioteca Comunale, ingresso libero

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. Per ‘Jazz au Château, concerto del En Jazzimini Trio (Jazz, latino, swing, blues). Città alta (più info)



MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-18.00. ‘Art Collect ACT-IV’: quarta mostra multi-artista (ACT-IV) a Monaco. Espace 22, Bd d'Italia 24, fino al 27 settembre escluso la domenica (più info)





SABATO 14 SETTEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Cerimonia di consegna del Premio Letterario Internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’ con conferimento al prof. Franco Cardini il premio alla Carriera, a Maurizio De Giovanni e a Federico Palmaroli i Gran Trofei del Premio Letterario Internazionale. Presiede il prof. Stefano Zecchi, presidente del Premio. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)



17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre

21.00. Per la rassegna ‘Solea’ (8ª edizione) dal titolo ‘Un milione di mondi’, ‘Al suono di cavigliere del Katakali - Franco Battiato e l’altrove’: talk con Stefano Senardi (produttore discografico) e Jacopo Tomatis (musicologo). Incursioni musicali di Giua (chitarra e voce) e Anaïs Drago (violino). Sede del Club Tenco, Piazza Cesare Battisti 33

IMPERIA

10.00-23.00. ‘E se fosse un vento pop?’, mostra personale di Ugo Nespolo (h 10/12.30-16/20 – 21/23). Galleria del Castello, piazza San Francesco 3 (da martedì a domenica fino al 21 settembre)

10.00-22.30. Week-end yoga tra gli olivi: Yoga silvestre + Degustazione in frantoio Visita al Museo dell'Olivo + Trekking & Mare. Località Costa d’Oneglia, anche domani, info 345 6973959 (il programma)

11.00-22.45. Imperia International Sailing Week 2024 - Vele d’Epoca di Imperia’: cinque giorni di regate, sport, mare, musica, eventi, cucina. Calata Anselmi, fino al 15 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

15.00-22.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre

17.00-23.00. Mostra ‘Imperia Prima di Imperia’. Expo Salso

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

10.00. Gara di Pittura in memoria di Carlo D’Allio a cura Comitato San Secondo. Santuario di San Secondo

BORDIGHERA

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

19.30.‘Agorà – Arte in Piazza’, festa d’arte e di creatività nelle piazzette e i ‘caruggi’ della città alta (fino al 15 settembre): Teatro itinerante (h 19.30) + Concerto violino e chitarra di Unda Duo (h 20.30)



21.00. Per la Notte Internazionale della Luna, serata, promossa a livello globale dalla NASA, dedicata alla scoperta e all'osservazione del nostro satellite. Piazzale sul Mare, partecipazione ad offerta libera



OSPEDALETTI

16.30. ‘Festa dello Sport’ in collaborazione con le associazioni sportive cittadine. Pista Ciclabile

21.30. Per la Notte Internazionale della Luna promossa dalla NASA, osservazione del cielo ‘Stelle sul Mare 2024’ a cura dell’Associazione Stellarla. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA



17.00-19.00. Festa dello sport: un intero pomeriggio dedicato allo sport a cura delle associazioni del territorio. Piazza Tiziano Chierotti

21.00. Serata danzante con ‘Simona e gli Eclipse’. Ex Mercato Coperto

21.00. Dimostrazione sportiva e evento ‘Ginnasticando sotto le Stelle’ a cura dell’associazione ‘Ginnastica Riviera dei Fiori’: open day aperto a tutti rivolto a tutte le fasce di età, dai 3 anni in poi. A seguire lo spettacolo ‘Ginnasticando’ con esibizione di ginnastica artistica, ritmica, acrobatica e trampolino. Piazza Tiziano Chierotti

ENTROTERRA

BAJARDO



7.30. Natura & Benessere: volto ad uscire dalla routine e rigenerare la mente il corpo e lo spirito (leggere il programma a questo link)

BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)

CERIANA



20.00. Festeggiamenti della Madonna della Villa: serata gastronomica di fine estate ‘Nonsolosalsiccia’, Musica con Dj a cura del Comitato Festeggiamenti per Ceriana. Piazza Marconi



CIPRESSA

21.00-23.30. In occasione della Giornata Internazionale dell’Osservazione della Luna promossa dalla NASA (National Aeronautics and Space Administration), serata di osservazione astronomica tramite l’ausilio dei telescopi a cura del gruppo Astrofili Ceriana. Parco della Torre Gallinaro (più info)



COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso sulle tisane al Parco Novaro

DIANO CASTELLO

21.30. Serata musicale ‘Musica a Castello’ con concerto di Chiaro Ragnini e Simone Alessio, in arte Garibaldi. Piazza Monsignor Massone

DOLCEACQUA

21.15. ‘Attra Versa Menti Obliqui’: spettacolo di teatro e danza di Liber Theatrum, Black Widow & Urban Theory School. Regia di Diego Marangon, Coreografie di Jessica Demaria e Lorenzo Piantoni (Urban Theory) Castello dei Doria (a pagamento)



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica fino a fine settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PERINALDO



19.00. Festa di fine estate con grigliata e musica nel Centro Storico



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Colle di Nava

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-18.00. ‘Art Collect ACT-IV’: quarta mostra multi-artista (ACT-IV) a Monaco. Espace 22, Bd d'Italia 24, fino al 27 settembre escluso la domenica (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

9.30-18.00. Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestigio 2024: alone di veicoli classici e storici da collezione. Avenue Jean Mermoz, anche domani (più info)





DOMENICA 15 SETTEMBRE



SANREMO

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)



17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



18.00. Per la rassegna ‘Solea’ (8ª edizione) dal titolo ‘Un milione di mondi’, ‘In viaggio con il telecomando - La narrazione televisiva del viaggio’: Syusy Blady (attrice e conduttrice televisiva) dialoga con Angela Calvini (giornalista). Sala Consiliare del Museo Civico. Piazza Nota 2

19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

21.00. Per la rassegna ‘Solea’ (ultimo appuntamento dell’8ª edizione) dal titolo ‘Un milione di mondi’, Il mio ‘Milione’ - Syusy Blady come Marco Polo’ di e con Syusy Blady. Mappa visiva di Lorenzo Mariani. Sede del Club Tenco. Piazza Cesare Battisti 33

IMPERIA



7.30-16.00. Week-end yoga tra gli olivi: Yoga silvestre + Degustazione in frantoio Visita al Museo dell'Olivo + Trekking & Mare. Località Costa d’Oneglia, anche domani, info 345 6973959 (il programma)

10.00-17.30. Imperia International Sailing Week 2024 - Vele d’Epoca di Imperia’: ultimo di cinque giorni di regate, sport, mare, musica, eventi, cucina (premiazioni alle 17.30). Calata Anselmi (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

10.00-20.00. Mostra ‘Imperia Prima di Imperia’. Expo Salso (h 10/12.30.17/20)

10.00-23.00. ‘E se fosse un vento pop?’, mostra personale di Ugo Nespolo (h 10/12.30-16/20 – 21/23). Galleria del Castello, piazza San Francesco 3 (da martedì a domenica fino al 21 settembre)



15.00-22.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre

VENTIMIGLIA

8.00. ‘Corri per Fabiola’: evento a cura dell’Associazione Noi4You. Centro cittadino

21.00-22.30. Spettacolo di musica, danza e cultura: presentazione a cura di Luca Galtieri e Marco Carena + esibizione al pianoforte del Maestro Massimiliano Greco + ‘Lettera a Giulia’, coreografia a cura di Centro Studio Danza + Fine show e firma copie + After Party. Cala del Forte, info e prenotazioni +39 340 8110195

VALLECROSIA

8.00. 22ª edizione del Mercatino delle pulci ‘Mercante per un Giorno’, sullo stile dei Vide-Grenier francesi, gli ‘svuota cantine’, con espositori provenienti da tutta la Liguria e in particolar modo dai Vallecrosini. Piazzale dell’ex Mercato dei Fiori, info 338 7262822

BORDIGHERA

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



18.30.‘Agorà – Arte in Piazza’, festa d’arte e di creatività nelle piazzette e i ‘caruggi’ della città alta (ultimo giorno): Finissage (h 18.30) + Teatro itinerante (h 19.30) + Concerto della Banda Borghetto S. Nicolò (h 20 30)



TAGGIA



8.00-19.00. Fiera promozionale di antiquariato e piccolo collezionismo a cura dell’associazione ‘Arte & party’. Ex mercato coperto

SAN LORENZO AL MARE



8.00-18.00. Festa dello Sport: San Lorenzo Run e Family Run (locandina). Partenza dall’Hotel Riviera dei fiori alla Marina di San Lorenzo + Snorkeling, esibizioni di atleti di karate, acrobatica aerea, pesca sportiva, padel, pilates, yoga, meditazione in movimento, bicicletta, volley, barca a vela, rugby reds, basket, tiro con l’arco e altre sorprese. A cura delle associazioni del territorio (la locandina con tutti i dettagli)

ENTROTERRA

APRICALE



9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)

BADALUCCO



10.00. 52esimo Festival dello Stoccafisso a cura della Pro Loco e del Comune in Piazza Marconi (più info)

BAJARDO



7.30. Natura & Benessere: volto ad uscire dalla routine e rigenerare la mente il corpo e lo spirito (leggere il programma a questo link)

BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



14.30. Sagra dei Barbagiuai. Palatenda in località Bigauda

COSTARAINERA

18.00. Festa religiosa per la Madonna dei sette dolori

21.00. ‘Sorelle tutte. Pagine da musical’: concerto del Coro conClaudia, un musical in costume, tutto al femminile, diretto da Margherita Davigo. Evento a cura dell’associazione ‘Le Muse’. Piazza Vittorio Emanuele

DOLCEACQUA

9.00. Moto Raduno a cura del Moto Club Jacques Maggioni di Dolceacqua. Piazza Mauro



17.30. ‘Di vino e di vendemmia’: spettacolo teatrale itinerante di Liber Theatrum per la regia di Diego Marangon

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica fino a fine settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



MOLINI DI TRIORA



9.00. ‘A spasso dentro la bellezza’: escursione Molini/Giro di Getta/Triora/Molini con la guida ambientale escursionistica AIGAE Antonella Piccone. Info 391 1042608



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

15.00. Recital di Lucas e Arthur Jussen, con Lucas e Arthur Jussen (pianoforti). Brani di Mozart, Schubert, Ravel e Stravinsky. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

9.30-18.00. Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestigio 2024: alone di veicoli classici e storici da collezione. Avenue Jean Mermoz (più info)





