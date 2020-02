Festival 2020: aspettando la quarta serata, ecco cosa fare oggi a Sanremo tra eventi, mostre, manifestazioni e musica

E siamo a venerdì, forse il giorno più fitto di eventi della settimana festivaliera. Ed ecco una guida per chi non vuole perdersi nulla di ciò che accade in città.

Ad aprire le danze come di consueto è Casa Sanremo. Alle 8.30 infatti il consueto appuntamento realizzato in collaborazione con la Polizia Postale su come utilizzare i Social in modo corretto. Ad introdurre e approfondire gli argomenti, esperti del settore messi a disposizione da reparti speciali della Polizia di Stato, che avvicinano da sempre il mondo dell’utenza a quello della tutela.

Per ‘L’Italia in Vetrina’ oggi sarà il turno della SmartLand Pollino-Lucano, di cui fanno parte i comuni di San Severino Lucano, Viggianello, Rotonda, Episcopia e Terranova del Pollino e ospiterà anche una delegazione di cuochi abruzzesi, capitanata dalla Chef Rosalba Marte. Alle 17 l’azienda FotoEma propone un Workshop per Photoreporter e Filmaker presso l’Ivan Graziani Theatre. Spazio anche al mondo del calcio con la presentazione del libro ‘Quanto dura un attimo’ di Paolo Rossi. Alle 19 è in programma la premiazione di Sanremo Unlimited, format che ogni anno propone a importanti discografici, autori e produttori i migliori talenti della musica leggera, individuati nel corso di ascolti live o online e alle 20 il ‘Soundies Awards’, contest destinato alle case discografiche con una giuria di esperti di musica e di cinema chiamati a valutare i migliori videoclip dei brani presentati al Festival.

Particolare evento alle 15 quando nel teatro Ivan Graziani, si terrà una degustazione guidata di vini liguri a cura di Marco Rezzano, presidente di Enoteca Regionale della Liguria, insieme al Consorzio per la Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P Riviera Ligure che nell’occasione farà degustare ai presenti pane e olio. Un’opportunità unica per conoscere alcuni vini e oli liguri rappresentativi della Regione.

Continuano invece fino a domani gli ‘aperitivi liguri’ dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 18.30 alle 19.30 con Enoteca Regionale della Liguria e i sommelier Fisar sempre pronti a far conoscere le eccellenze vitivinicole regionali. Il tutto nel suggestivo Spazio Liguria allestito all’interno di un ambiente immersivo dove, su grandi schermi, scorrono senza sosta le immagini evocative di vigneti e oliveti regionali, per un assaggio a tutto tondo di una Liguria speciale.

La giornata nella Salotto del festival terminerà come sempre con la proiezione su grande schermo della quarta serata del 70° Festival di Sanremo (aperta al pubblico) e subito dopo numerosi Show Case e Dj Set di Radio 2 (su invito).

Continua fino a domani lo spettacolo davanti all’Ariston condotto da Gianni Rossi: il ‘Red Carpet Show’ al quale partecipano tutti i protagonisti del Festival 2019. Inizierà intorno alle 15 e si protrarrà sino alle 18.

Poco distante da questa postazione, e più precisamente in piazza Colombo, la programmazione di Casa Siae parte alle ore 16.00 con il terzo Caffè d’Autore: Giuliano Malatesta, giornalista, presenta il suo libro ‘La Genova di De André’ nel quale racconta trentacinque anni di vita genovese di uno dei più grandi autori italiani.

Casa SIAE è anche la cabina di regia di Radio Rai: da qui ogni giorno racconteranno il Festival Rai Radio 1, Rai Radio Tutta Italiana, Rai Radio Live e Rai Radio Techetè. Sull’argomento sono previsti tre eventi a partire dalle ore 14 di oggi, domani e dopodomani, con Andrea Borgnino ed Elisabetta Malantrucco, dedicati alla storia di Sanremo alla radio con ospiti e audio d’archivio.

In Piazza Bresca e Piazza Sardi esplode l’evento ‘Sanremo Sonora’ con un fitto programma musicale. In piazza Bresca sono quattro le tematiche musicali proposte: New Generation (h 16.30), Mimì Sarà (h 17.15), Mei (h 18), Gli Show live (h 19/21). In Piazza Sardi l’ascolto è di una selezione esclusiva di rifacimenti in chiave jazz/swing/lounge dei più grandi successi italiani e internazionali degli anni 70/80/90 a cura del dj Daniele Reviglio. Dopo cena sonorità moderne e raffinate avvolgeranno la piazza fino a notte inoltrata spaziando tra soulful, funky e musica house, sempre a cura del dj Daniele Reviglio. Alle 21 proiezione su maxi schermo della quarta serata del festival. Per leggere i protagonisti delle varie esibizioni cliccare QUI.

A ‘Suite 2020’, la guest house allestita a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel, si parlerà della rivoluzione digitale della musica con TikTok, la piattaforma dedicata alla creazione e condivisione di video di breve durata direttamente da mobile. All’incontro (h 15.00) interverranno Marco del Torchio, case history di successo; Alessandro Scarpa, in arte “Er Gennaro”, star tiktoker da 2,6 milioni di follower; Anna Bisogno, docente di Cinema, Radio e Televisione all’Universitas Mercatorum. L’incontro è moderato dalla giornalista Vittoriana Abate.

Da non perdere tre esposizioni a tema festivaliero: al Casinò continua fino a domenica la mostra ‘Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie’ con le vignette finaliste del contest ‘Humor Festival’. All’outlet di lusso ‘The Mall’ in Valle Armea è allestita la mostra ‘The Fashion Side of Festival’ realizzata con gli abiti che hanno fatto la storia del. Ricordiamo che la Rai organizza anche un'altra mostra al Forte di Santa Tecla dal titolo ‘Sanremo 70’ che ripercorre 70 anni di canzoni, e non solo, con più di 300 elementi tra foto, abiti, oggetti e ricordi della Kermesse canora.

Anche il Casinò è interessato da alcuni eventi collaterali: alle 20.00 di oggi il red carpet della scalinata di ingresso accoglierà la settima edizione del ‘Premio Eccellenze d’Italia’ con il rito del photocall e delle interviste con i vari media presenti e un welcome aperitif targato Wine Moss, che si protrarrà fino alle 21.00 per l'inizio della cena di gala durante la quale verranno assegnati gli ambiti premi. Tante ed attesissime le celebrities che presenzieranno all'evento patrocinato da Assomoda Confcommercio.

‘Sanremo 2020 - Premio Lucio Dalla - 4ª Vetrina nazionale’ è il titolo di un evento musicale di promozione artistica condotto da Maurizio Meli che si svolgerà a Palazzo Roverizio a partire dalle ore 21. Tra gli ospiti Dario Baldan Bembo, la cantautrice romana Cliò Luciani, Manuel Auteri della SanLuca Sound di Bologna.

Dall’Ariston a Piazza Colombo: la kermesse quest’anno ha acceso i riflettori anche sul grande palcoscenico allestito in Piazza Colombo nell’ambito delle iniziative di ‘Tra Palco e Città’ per far vivere alla città l’atmosfera festivaliera. Dopo l’esibizione di Mika oggi tocca all'attesissimo Ghali.

Ma la giornata non è ancora conclusa: all’appello manca il Victory Morgana Bay che questa sera propone il GranGala & Show dove saranno tanti gli ospiti e le sorprese artistiche che accompagneranno la degustazione. La night party avrà come International Guest Star Dj: Benny Benassi. In assoluto Benny Benassi è il dj e produttore italiano di musica dance più riconosciuto, ammirato e rispettato a livello mondiale.