Sanremo2020: proseguono le serate glamour al Victory Morgana Bay, stasera 'Dinner, Music Show'

Il Victory Morgana Bay di Sanremo sarà come sempre il protagonista della parte ‘night life’ di questa elettrizzante settimana festivaliera.

Come per le passate edizioni il Victory Morgana Bay sarà scenario di importanti happening, proponendo indimenticabili serate. Tanti gli eventi destinati a coinvolgere volti noti del jet nazionale e internazionale e della kermesse festivaliera, con ospiti a sorpresa, in una cornice impreziosita dalla presenta di tante celebrità. Ogni appuntamento si aprirà con cene sontuose, alcune firmate dallo chef stellato del rinomato ristorante Vescovado di Noli, Giuse Ricchebono, alle quali seguiranno gli imperdibili Parties Night, le One Night più attese d’Italia che regaleranno musica e divertimento sino all’alba. Cinque sensazionali feste, dall’aperitivo all’alba, per una settimana unica.

Questa sera appuntamento con ‘Dinner, Music & Show’ (dalle 20 alle 23.15) and ‘Partynight – Private colorsound special event (Ingresso al pubblico dall’1.30). La cena sarà puro intrattenimento con spettacoli acrobatici, ensemble di esibizioni uniche nel loro genere, e ancora tante performance straordinarie per allietare e sorprendere gli ospiti del ristorante. Dall’1.30 insieme ad artisti, opinion leaders, celebrities e vips si potrà godere e ballare delle super hits del momento. Dalla mezzanotte Private Special Event in anteprima la performance di un gruppo divenuto fenomeno internazionale grazie a hit latine e mondiali. Dall’1.30 ingressi al pubblico e tavoli discoteca limitati e in lista.

- domani sera ‘GranGala & Show’ dalle 20 e ‘Special Intrnational’ con Guest Dj Benny Benassi & Party Greygoos’ (Party Night dalle 00.30)

- sabato 'Dinner show a la carte’ dalle 20 e ‘Closing party – The secret’ dalle 3.

Informazioni e news sul profilo Instagram ufficiale victorymorganabay e sulla pagina Facebook ufficiale Victory Morgana Bay.

Official Resident Djs: Andrea Mazzia - Stefano Riva

Main Vocal Show: Andreino Voice - Lorenzo Casalino

Exclusive Entertainment: Sturdust Show

Tech support, Lightshow & Visual Art: Pico Service

Management: MasMovida, Andreino Voice, Mood.marketing, Liguria Glam, Victory Event

Special Thanks: Slide, WeCanDance, Luca Scaglioni, Rivieragency,

Event partners: Grey Goose Vodka, Redbull, Amer Yachts, Campari Champagne Pommery, Zacapa Rum, The Patron, Peugeot Grandi Auto

