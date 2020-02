La favola di Matteo Faustini a Sanremo: "Mi ispiro alla vita"

Stasera sfiderà Marco Sentieri sul palco dell'Ariston con il brano "Nel bene e nel male": Matteo Faustini arriva al 70° Festival di Sanremo portando una parte di sé: "Mi ispiro - dichiara - alle esperienze di vita vissuta, in cui cerco di mettere da parte il bene e imparare dal male".

Matteo Faustini da Brescia, oltre a fare il cantante, fa anche il maestro di scuola elementare: "Ai miei alunni - aggiunge - cerco di insegnare a credere in se stessi e perseverare. Il mio album "Figli delle Favole" uscirà stasera in digitale e il 7 febbraio nei negozi: credo proprio nelle favole e adoro i classici Disney, nei pezzi parlerò anche di omofobia, bullismo e razzismo".

Infine, un consiglio proprio per i più piccoli che vorrebbero intraprendere una carriera artistica: "Gli direi - conclude - di fare qualcosa solo perché li fa stare bene, come succede a me quando scrivo canzoni". E ancora sul Festival: "Come cover - aggiunge - avrei scelto "Di sole e d'azzurro" di Giorgia, la prima canzone che mi ha fatto piangere da piccolo".