Sanremo2020: gli Eugenio In Via Di Gioia sdrammatizzano la sconfitta cantando in sala stampa

Gli Eugenio in via di Gioia hanno stupito ancora con simpatia improvvisando un pezzo per i giornalisti sdrammatizzando così la sconfitta di ieri sera durante la prima serata del Festival contro Tecla.

I torinesi sono stati visti da 10 milioni di spettatori e sulla loro prima partecipazione all'evento commentano: "Abbiamo riguardato la performance e siamo stati bravi! Salire sul palco è stata un’emozione bellissima, un'opportunità che utilizzeremo per riuscire a raccontare chi siamo".

Forte il legame con la loro città: "Emerge tantissimo la nostra "torinesità", per quanto possiamo essere diversi dai Subsonica ma siamo molto simili a loro per l'introspettiva quando va scritto qualcosa, per la precisione che crediamo di inserire in ogni nostro brano e l’artigianalità. Torino ci ha accolto per le sue strade, noi siamo nati per le strade, andavamo senza amplificazione, quindi ci tengo a dire siamo nati dalla strada, ed è lì che abbiamo suonato e suoneremo ancora".

Infine, il commento sul singolo portato a Sanremo: "E' un discorso complesso, ma il messaggio vuole essere che che il singolo acquisti consapevolezza per dare forza alla comunità".