Antonio Maggio e Gessica Notaro insieme per affrontare la violenza con la musica: “Mi sono data l'opportunità di innamorarmi anche per non darla vinta a quell'altro”

Un messaggio importante contro la violenza di genere quello che porta la canzone “La faccia e il cuore”, il progetto di Antonio Maggio e Gessica Notaro presentato ieri sera sul palco dell’Ariston. E diffondere il più possibile questo messaggio è la priorità per loro.

“Il primo pensiero che mi viene in mente - racconta Gessica Notaro - è che la vita è incredibile, da una cosa tremenda possono arrivare tante cose belle, sicuramente ero molto tesa, ma la priorità su tutto ce l’aveva il messaggio che portiamo”.

Emozione anche per Antonio Maggio, tornato sul paco dell’Ariston dopo l’esperienza del 2013: “Un’emozione ancora più grande tornare con lei perchè abbiamo una responsabilità importante. Quando qualche mese fa ci siamo trovati per mettere in musica la sua storia, per parlare di storie di violenza e ci siamo resi conto della responsabilità. Sanremo è un contenitore di messaggi, dobbiamo sfruttarlo come tale per veicolare messaggi di sensibilizzazione da quel palco”.

Sul come difendersi anche dalle violenze psicologiche, ancora prima che fisiche, Gessica ha sottolineato l’importanza di non avere paura: “non siamo noi a doverci vergognare, l’importante è parlarne”.

Il brano è anche il primo singolo del prossimo album di Antonio Maggio “Sono cresciuto, l’ultima volta che sono salito sul palco di Sanremo era in una chiave più scanzonata, questa ha una chiave più seria. Un disco della maturità. Il percorso di un cantautore è molto impervio, non mi sono mai fermato. Sanremo mi mancava perchè da qui è partito tutto, l’amicizia con Gessica mi ha riportato su questo palco e sono felicissimo di essere tornato in questa veste”.

Oggi il rapporto con la bellezza affrontato anche durante la prima serata del festival per Gessica è sicuramente cambiato: “All’inizio quello che mi importava era la vista, chiedevo a Dio di lasciarmi la vista più che la bellezza, sulla vista stiamo ancora lavorando, ma oggi io mi sento anche bella”. E alla domanda sull’amore oggi risponde ferma e sicura: “Quello di oggi non è un amore paragonabile, quindi perchè mi deve fare paura l’amore?”.

Il testo della canzone è stato scritto a quattro mani con Ermal Meta, grande amico di Antonio Maggio: “Ermal è un amico sincero e leale oltre che un grande artista, il nostro rapporto di amicizia credo che abbia raggiunto standard incredibili, come se ci conoscessimo da sempre, sono orgoglioso e onorato della sua amicizia”.