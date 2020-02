Sanremo: la Lega esclude Federica Cozza dal gruppo Consiliare, a breve riunione per il riassetto del gruppo

Dopo l’annunciata autosospensione dal partito, Federica Cozza è stata esclusa dal gruppo della Lega in Consiglio comunale a Sanremo. L’annuncio è stato dato poco fa dal Commissario provinciale del partito di Salvini, l’Onorevole Flavio Di Muro, a 24 ore dalla decisione dell’ormai ex Consigliere comunale della Lega.

Dopo il passaggio a Forza Italia della Collega Badino, il partito del carroccio perde così il secondo esponente mentre al momento non ci sono notizie su cosa farà Andrea Artioli che, insieme a Federica Cozza avevano autonomamente assunto la carica di capogruppo, dismettendo in pratica Daniele Ventimiglia.

Ora arriva la presa di posizione del partito che esclude Federica Cozza ma non ha ancora deciso quali decisioni prendere su Artioli. Nelle prossime ore è prevista una riunione ai vertici della Lega per decidere il da farsi. Al momento il posto di capogruppo in Consiglio rimane vacante, proprio in attesa della riunione.