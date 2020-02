Ospedaletti: fissata la data per la 7ª edizione della 'Rievocazione' del circuito, sarà il 6 e 7 giugno

E’ stata approvata dalla Giunta di Ospedaletti la data della prossima ‘Rievocazione Storica’ del circuito. Un appuntamento biennale per le moto d’epoca ormai classico che, dopo quello di quest’anno dedicato alle auto, diventerà praticamente annuale.

Si svolgerà il 6 e 7 giugno prossimo con quella che sarà la settimana edizione dell’esibizione per gli amanti dei motori e non solo. Ovviamente i primi appuntamenti si svolgerà già il venerdì 5 mentre, tra sabato e domenica la città delle rose rivivrà il mito del circuito con il 29° Gran Premio Motociclismo Internazionale di Sanremo Autodromo di Ospedaletti.

Una tre giorni dedicata ai motori con grandi ospiti che hanno fatto la storia del motociclismo. Tra gli eventi collaterali al Gran Premio ci sono come sempre mostre, eventi, talk show e concorsi che coinvolgeranno Ospedaletti e Sanremo, gemellate nel ricordo di una manifestazione che ha fatto la storia dei motori in Italia e non solo. Ed arriveranno anche tanti campioni come lo scorso anno che impreziosiranno l’edizione 2020 del Gran Premio.