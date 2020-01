Sanremo: serie di controlli della Polizia nel centro della città, due denunce ed un arresto

Un arresto e due denunce, da parte del personale del Commissariato di Sanremo, con il contributo degli equipaggi di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine. Nel corso della settimana si sono svolti controlli nel centro, per allontanare chi disturba l’ordine e la quiete pubblica. Nella fattispecie sono state identificate 88 persone e controllati 24 veicoli.

La Volante, ieri mattina ha fermato un trentenne tunisino che, in evidente stato di ebbrezza, molestava i passanti. Dai controlli è emerso che l’uomo non aveva ottemperato ad un ordine di espulsione e per questo è stato denunciato. Un bosniaco di 55 anni, invece, sul cui capo pendeva un ordine carcerazione ed una pena ad un anno ed un mese di reclusione. L’uomo è stato condotto in carcere a Sanremo, dove sconterà la pena residua.

Nelle stesse gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria hanno trovato nell’auto dove viaggiavano due albanesi, un grosso coltello da cucina con una lama di circa 17 cm e nel cofano posteriore, sprovvista della copertura, una vanga senza la parte anteriore. Il proprietario, un 32enne, è stato indagato per possesso di oggetti atti ad offendere.