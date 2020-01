Sanremo: martedì prossimo per i 'Martedì letterari' del Casinò la presentazione del libro di Alberto Saibene

Martedì prossimo alle 16.30, nell'ambito dei Martedì Letterari del Casino di Sanremo, lo storico Alberto Saibene presenterà il libro 'Il paese più bello del mondo: Il FAI e la sfida per un'Italia migliore', edito dalla UTET.

Sede del maggior numero di siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, l'Italia è da secoli considerata 'Il Paese più bello del mondo', unico per stratificazione di civiltà, testimonianza storiche e artistiche, varietà di paesaggi. Un patrimonio di bellezza che durante la seconda metà del XX secolo è stato seriamente minacciato dalla ricostruzione senza regole successiva alla Seconda guerra mondiale e dall'impetuoso e disordinato sviluppo urbano e infrastrutturale dovuto al "boom economico" e all'aumento della popolazione.

Una 'minoranza illuminata' incominciò a reagire, cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di salvaguardare l'immenso patrimonio italiano di bellezza naturale e artistica sempre più in pericolo; da questa minoranza sensibile prese vita nel 1975 il FAI, Fondo Ambiente Italiano, una fondazione privata con lo scopo di acquisire e gestire proprietà e beni per tutelarli e aprirli al pubblico. In 45 anni il FAI ha percorso molta strada, grazie anche a eventi che lo hanno reso sempre più conosciuto e popolare, come le Giornate FAI di Primavera e successivamente i censimenti dei Luoghi del Cuore. Oggi il FAI conta più di 190.000 iscritti, ha salvato e gestisce più di sessanta beni e la sua crescita prosegue costante con obiettivi ambiziosi ma sempre molto concreti. Perché "FAI" è un verbo, non solo un acronimo.

Alberto Saibene in questo libro racconta la storia della più grande impresa culturale privata italiana: una storia "di passione e responsabilità, di resistenza quotidiana e di bellezza". L'evento sarà un'occasione per diffondere e testimoniare la missione e i valori del FAI.