Sanremo: aggredisce un commerciante mentre è affidata in prova, 33enne romena arrestata dalla Polizia

Una donna di 33 anni romena, con diversi precedenti penali e che stava scontando un periodo di affidamento in prova ai servizi sociali, è stata portata in carcere dopo i fatti avvenuti venerdì scorso in via Roma, dove ha ferito il proprietario di un esercizio commerciale di via Roma.

I fatti sono avvenuti verso le 18, quando il proprietario dell’esercizio è stato coinvolto in una lite con una cliente esagitata, minacciandolo alla gola con un coltello. Nonostante il gesto fulmineo e inaspettato, l’uomo è riuscito a schivare il colpo rimanendo ferito solo di striscio mentre la donna è fuggita.

L’assenza di telecamere sul posto ha reso complessa l’individuazione donna ma, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima nonché dai suoi collaboratori e clienti presenti al momento del fatto, gli agenti l’hanno trovata il giorno dopo. La 33enne ha consegnato spontaneamente agli operatori il coltello utilizzato, nascosto all’interno di una fioriera. L’arma è stata sequestrata e la donna denunciata per lesioni aggravate.