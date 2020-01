Sanremo: a gennaio open day alla scuola dell'infanzia Villa Vigo, una madre racconta la sua felice esperienza

Per tutto il mese di gennaio, ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 10.30 alle 11.15 le famiglie potranno visitare la scuola dell'infanzia Villa Vigo di Sanremo. Gli insegnanti mostreranno i laboratori e le numerose attività di questa scuola.



Per parlare di questa scuola materna ci ha scritto Chiara, la madre di Nicolò. "A Villa Vigo i piccini son felici! Ogni giorno si fanno attività sempre nuove per imparare e crescere in allegria.Tutti possono sviluppare i loro talenti: gli artisti possono dipingere o manipolare, i giovani scrittori possono esercitarsi giocando, i piccoli sportivi sono entusiasti di poter praticare psicomotricità in una palestra grande ed attrezzata. E poi c’ è il giardino... Ah, che giardino! Una ricchezza in cui anche il mio bimbo gode ogni giorno della scoperta di nuovi tesori".



"Che bello poi pranzare tutti insieme in allegria! A Villa Vigo le maestre son felici: ogni giorno si emozionano, si divertono talvolta si stupiscono, spesso si entusiasmano e Dio le benedica... Si commuovono! Aiutano noi mamme e papà a crescere bimbi liberi, sereni, gioiosi ed amati ed accettati per le loro straordinarie individualità! Grazie a questa scuola “magica” dove ogni bambino diventa il costruttore del suo sapere anche le mamme ed i papà sono felici perché sanno che affidano i propri figli a persone dolcissime e con un gran cuore. Questa scuola la perla delle perle! Ho voluto scrivere queste righe con tanto affetto e gratitudine per questi insegnanti".