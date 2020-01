Al rinnovato Bahama Star2.0, si riconfermano gli appuntamenti speciali

Dopo il grande successo per la festa di inaugurazione si riconfermano al Bahama Star2.0 gli ormai consolidati eventi speciali. Durante la settimana il locale prosegue con la formula “By Day” fatta di colazioni al mattino, con la nuova linea del Caffè di Costadoro, RespecTo 100% Arabica Bio, che partecipa ad una raccolta fondi per la creazione di strutture ospedaliere e scuole da realizzare nelle zone di raccolta del caffè per contrastare il lavoro minorile. A mezzogiorno lunch worker, dove saranno accettati tickets aziendali. Aperitivi a partire dalle 17. Al sabato sera, la formula “By Night” prevede: animazione, Karaoke supporter by Alex Penna, best sound in town e menù grigliatona di carne o pesce.

Il Bahama Star2.0, con il suo mix perfetto di raffinatezza, eleganza e comodità è il luogo ideale per regalarsi momenti speciali.

Il rinnovato locale è un punto di ristoro esclusivo, ubicato affianco a The Mall.

Questi i nuovi orari: continuato dalle 7 di mattina alle 21 di sera compreso il servizio della cena.

Visto l'enorme successo ottenuto durante la festa di inaugurazione per le serate è sempre gradita la prenotazione al 380 7098908.

Se desiderate ulteriori informazioni visitate la pagina Facebook.