70° Festival di Sanremo, Diletta Leotta è pronta a scendere in campo: “L’Ariston sarà il mio San Siro, spero di essere un buon centravanti” (Video)

Diletta Leotta al Casinò per la conferenza stampa del 70° Festival di Sanremo

Da bordocampo al centro dello stadio televisivo più famoso d’Italia. Diletta Leotta, volto di punta di Dazn, è pronta per il suo esordio da co-conduttrice al Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus che tanto l’ha voluta per la 70ª edizione.

Questa mattina si è presentata, insieme alle sue compagne di viaggio, alla tradizionale conferenza stampa che anticipa di circa un mese la kermesse. “Sono con il mister Amadeus e sono pronta per essere in campo all’Ariston - ha dichiarato ai nostri microfoni Diletta Leotta - mi sentirò un po’ come a San Siro o al Bernabeu. Sarà il mio stadio e spero di essere un buon centravanti”.

L’intervista a Diletta Leotta