Bordighera: discariche abusive su Montenero, i soliti maleducati degradano le zone più belle (Foto)

Zona di Montenero nel degrado a Bordighera. Come documentato dalle foto scattate da Doriana, uno dei tanti escursionisti che ieri hanno visitato lo splendido luogo sulle alture di Bordighera, i soliti maleducati hanno invaso la zona con rifiuti ingombranti di ogni genere.

Una vera e propria discarica a cielo aperto che non fa ovviamente da buon biglietto da visita per la città delle palme che, tra l’altro, si sta dirigendo verso il turismo dell’outdoor, pensando proprio a quella zona per gli sport dedicati alla bicicletta ed al trekking.

Un camioncino distrutto, un'auto regolarmente targata ma anche divani, mobili e molto altro, ‘conditi’ pure da molta plastica. Un vero peccato per un’area che dovrebbe essere conservata nel migliore dei modi.