Sanremo: palco in piazza Colombo, il via ai lavori subito dopo le feste. Sindoni: “Pratica difficile, ma porteremo una grande novità in città” (Video)

Da settimane ormai si parla del palco che, nella settimana del 70° Festival, porterà lo spettacolo anche nel cuore della città, nella centralissima piazza Colombo. Ma quando partiranno i lavori?

Ad annunciare il via dell’intervento ai nostri microfoni è proprio l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni che, a margine della conferenza stampa di ‘Sanremo Giovani’ ha dichiarato: “Partiremo ai primi di gennaio, appena sarà smantellato l’albero di Natale”. Via immediato, quindi, per arrivare in tempo alla prima settimana di febbraio.

Non sarà solo un palco, ma si pensa proprio alla trasformazione di piazza Colombo in una sorta di arena a cielo aperto. “È una pratica difficile e per questo chiediamo la collaborazione dei cittadini e dei negozianti - prosegue Sindoni - ma porteremo una grande novità in città”.

Anche Amadeus, presentatore e direttore artistico del 70° Festival, non perde occasione per parlare del palco di piazza Colombo e di un Sanremo 2020 che uscirà dall’Ariston per andare alla conquista della città.