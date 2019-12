Tanti 'Babbo Natale' oggi nei reparti di Pediatria di Sanremo e Imperia: stamattina è toccato alla Sanremese (Foto)

Giornata di doni e di tanti ‘Babbo Natale’, quest’oggi nei reparti di Pediatria degli ospedali di Sanremo ed Imperia. Ha inaugurato la serie di appuntamenti la Sanremese Calcio che, con parte della dirigenza e quasi tutta la squadra che milita nel campionato di Serie D (è in testa al girone), ha portato una serie di giocattoli per i bambini che sono ricoverati nel reparto.

All’iniziativa hanno partecipato il presidente Glauco Ferrara, alcuni dirigenti, lo staff tecnico e l’intera rosa della prima squadra. Ad accogliere la Sanremese c’era il direttore della Pediatria, dott. Riccardo Borea, e tutto il personale del reparto. Ovviamente c’è stata anche l’occasione per fare una foto tutti insieme mentre, più tardi, i giochi verranno consegnati ai pazienti.

“Ringrazio di cuore il presidente della Sanremese e tutti i giocatori – dichiara il dott. Riccardo Borea – il Natale è una festa speciale e ogni anno molte associazioni portano ai nostri piccoli pazienti dei doni. Siamo contentissimi che la Sanremese abbia dimostrato sensibilità nei nostri riguardi. È un modo molto bello per essere solidali nei confronti di chi soffre.”

“Siamo orgogliosi – spiega Glauco Ferrara - di essere riusciti stamattina a portare un sorriso ai bambini dell’Ospedale della nostra città e ai loro genitori. La Sanremese vuole impegnarsi anche nel sociale per aiutare chi è più sfortunato, sicuramente in futuro metteremo in atto altre iniziative in tal senso”.

Ma, come detto, sarà una giornata di doni per i reparti di Pediatria degli ospedali. Alle 16, infatti, il Questore di Imperia Cesare Capocasa sarà all’ospedale del capoluogo e, poco dopo, si sposterà in quello matuziano, per consegnare una serie di doni.

Con lui sarà presente anche l’Assessore alla Sanità della Regione, Sonia Viale, che è stata assente questa mattina con la Sanremese, solo per un contrattempo dell’ultimo minuto.